Fortschritte im Hotel- und Gaststättengewerbe inmitten des Tourismusanstiegs

Shanghai (ots/PRNewswire) - Die 72/144-stündige visafreie Transitpolitik hat"China Business & Travel" angekurbelt und ermöglicht es Staatsangehörigen aus 54Ländern, durch 38 Häfen in 18 Provinzen visafrei zu reisen. Je nachEinreisestadt können Besucher bis zu 72 oder 144 Stunden bleiben. Dies ist einidealer Zeitpunkt für globale Unternehmen, um Chinas wachsenden Markt zuerkunden, und für den Foodservice-Sektor, um sich mit gesundheitsbewussten undnachhaltigen Optionen sowie digitalen und intelligenten Technologienweiterzuentwickeln.Die HOTELEX Shanghai Hospitality Equipment & Foodservice Expo soll 2025 wiederstattfinden, nach der erfolgreichen Wiederholung im Jahr 2024. Als eine derweltweit führenden Messen für Gastgewerbeausrüstung und Foodservice kann dieMesse auf eine über drei Jahrzehnte währende Tradition zurückblicken, gepaartmit umfassender Erfahrung in der Organisation von Veranstaltungen imGastgewerbesektor. Die Ausstellung zog im Jahr 2024 mehr als 283.046 Besucheran, darunter einen historischen Höchststand von 15.761 internationalen Besuchern- eine Zahl, die einen Anstieg von 80 % gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Auf derVeranstaltung wurden über 3.818 herausragende Marken und Unternehmen in 14Messehallen präsentiert. Die kommende Messe wird 12 verschiedeneAusstellungskategorien umfassen, nämlich Küchenausrüstung und -zubehör,Geschirr, Catering-Zutaten, Lebensmittel, Getränke, Kaffee und Tee,Speiseeis-Ausrüstung und -Materialien, Bäckerei-Ausrüstung und -Rohstoffe,alkoholische Getränke, Lebensmittel- und Catering-Verpackungen, Catering-Designund -Zubehör sowie Marken-Franchising und Filialressourcen.Während der gesamten Dauer der HOTELEX Shanghai werden mehr als 40internationale Wettbewerbe und Foren durchgeführt, die alle einen bedeutendenEinfluss auf die Branche ausüben. Darunter befinden sich zahlreicheinternational zertifizierte Spitzenveranstaltungen wie die World Coffee Events,der World Bread Competition und der Catering Industry Summit. Das HOTELEXShanghai International Coffee, Wine & Food Festival wird sich besondershervorheben. Mit über 300 Marken, von denen mehr als 25 international sind,kombiniert es Kaffee, Wein und eindringliche Erlebnisse, um die Weinkultur ineiner geselligen Tagesatmosphäre zu fördern.Freuen wir uns auf eine blühende Zukunft für die Branche. Verpassen Sie nichtdie HOTELEX Shanghai 2025 vom 30. März bis 2. April im NECC (Shanghai) undsichern Sie sich Ihr KOSTENLOSES Ticket.Weitere Informationen finden Sie hier: hotelex.cn/de/shanghaimailto:Junyan.Jin@imsinoexpo.commailto:Lizzy.chen@imsinoexpo.comKontakt:KontaktStand-Anfrage:Jason JinTel.: +86 21 3339 2197Junyan.Jin@imsinoexpo.comBeratung für Medien und Besucher:Lizzy ChenTel.: +86 21 3339 2566Lizzy.chen@imsinoexpo.com View originalcontent:https://www.prnewswire.com/news-releases/hotelex-shanghai-2025-fortschritte-im-hotel--und-gaststattengewerbe-inmitten-des-tourismusanstiegs-302358825.htmlWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/178403/5955813OTS: HOTELEX