Autozulieferer und IG Metall besorgt über Beschäftigungslage

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die fünf größten deutschen Autozulieferer ersuchen in einer sehr außergewöhnlichen Allianz den Bundeskanzler um Unterstützung: Die Chefs von Bosch, ZF & Co. schreiben erstmals gemeinsam mit der IG-Metall-Spitze an Olaf Scholz. "Uns eint die tiefe Sorge um den Automobilstandort Deutschland", heißt es in dem Brief, aus dem das "Handelsblatt" (Freitagausgabe) zitiert.



Seit 2019 seien in der Zuliefererindustrie fast 50.000 Stellen abgebaut worden. Die Verfasser des Briefes rechnen mit weiteren Hiobsbotschaften. "Die Ankündigungen in den Unternehmen der Branche weisen für die nächsten Monate eine dramatische Beschäftigungslage aus."





