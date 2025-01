Appell an besondere Verantwortung der Kommunikationsbranche / Erste Hamburger Erklärung des GWA nennt fünf konkrete Forderungen (FOTO)

Frankfurt (ots) - Nach einer erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr lud der

GWA Verband führender Kommunikationsagenturen heute zum zweiten Mal zum

Neujahrsempfang nach Hamburg. Zu den handverlesenen Gästen zählten neben

Agenturgeschäftsführenden und Marketingentscheider*innen von Unternehmen,

zahlreiche Vertreter*innen von Technologiekonzernen und Medien sowie viele

Politiker*innen. Mehr als 250 Gäste nahmen an dem Neujahrsempfang teil und damit

nochmals deutlich mehr als bei der Premiere vor einem Jahr.



Geprägt war das Event - trotz des für die Kreativbranche typischen Optimismus -

auch von den vielfältigen Herausforderungen, vor denen Wirtschaft, Medien,

Politik und Gesellschaft in diesem Jahr angesichts der weltweiten Entwicklungen

stehen.





Dr. Carsten Brosda: Bedeutende Rolle für Werbe- und KommunikationsbrancheDr. Carsten Brosda, Senator für Kultur und Medien Hamburg, sagte in seinerKeynote: "Die aktuelle weltpolitische Lage hat auch Auswirkungen auf die Werbe-und Kommunikationsbranche in unserem Land. Wir wissen, dass Fake-News undDesinformation das Vertrauen in unsere Demokratie erodieren lassen. DieseEntwicklung fordert uns alle. Der Werbe- und Kommunikationsbranche kommt mitihrer Kompetenz, komplexe Fragestellungen in aufmerksamkeitsstarke Botschaftenzu übersetzen, eine bedeutende Rolle zu. Auch die vielen HamburgerKreativunternehmen können helfen, unsere Gesellschaft und unsere Demokratiewiderstandsfähiger zu machen. Ich freue mich sehr, dass der GWA mit seinerHamburger Erklärung Verantwortung übernimmt und ein ermutigendes Zeichen setzt."Larissa Pohl: Kein "Weiter wie bisher"GWA Präsidentin Larissa Pohl nutzte ihre Keynote für einen deutlichen Appell:"Der Kommunikationsbranche, also Agenturen, werbungtreibenden Unternehmen,Medien und Plattformen, kommt im gesellschaftlich-politischen Diskurs eineherausragende Rolle zu." Der Einfluss wahrer und falscher Informationen aufWahlergebnisse sei unbestritten, so Pohl. "Werbung finanziert den in diesemSinne hoch systemrelevanten unabhängigen Journalismus und ist für die Demokratieunverzichtbar." Die Branche müsse selbst noch mehr Verantwortung übernehmen. Ein"Weiter wie bisher" sei aus ihrer Sicht mit Blick auf aktuelle gesellschaftlicheund politische Entwicklungen ebenso wenig eine Option wie "man müsste mal / mansollte mal".Die fünf Forderungen der Hamburger Erklärung des GWAKonkret adressierte die GWA Präsidentin an die gesamte Kommunikationsbranchefünf Forderungen für die Zukunft, die in der ersten Hamburger Erklärung des GWAzusammengefasst sind.Erstens: Werbespendings dürfen sich nicht mehr allein oder überwiegend an