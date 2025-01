HWP jetzt Markt- und Technologieführer der Bauwerkserhaltung

Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) - Die HWP Gruppe heißt zwei neue,

bedeutende Unternehmen im Bereich Bauwerkserhaltung zum Jahreswechsel 2025 im

Verbund willkommen.



HWP freut sich sehr, zwei bedeutende strategische Partnerschaften für unsere

Kernsparte Bauwerkserhaltung verkünden zu dürfen. "Mit den Gründern von

instakorr, Gregor Gerhard und Armin Faulhaber sowie Hydro-Tech Gründer Jürgen

Fritsche, haben wir drei der profiliertesten Unternehmer der Branche für unsere

HWP-Gruppe gewinnen können. instakorr, als deutschlandweit marktführendes

Unternehmen für Korrosionsschutz und Hydro-Tech, dem marktführenden Unternehmen

für Höchstdruckwasserstrahlen, runden die Fähigkeiten unseres Portfolios von

nunmehr elf Spitzenunternehmen perfekt ab. Den Meilenstein, gemeinsam mit der

Familie Goldbeck, die HWP Gruppe als Markt- und Technologieführer der

Bauwerkserhaltung zu positionieren, haben wir erfolgreich umsetzen können",

unterstreicht Björn H. Robens, Beiratsvorsitzender und Gesellschafter der HWP

Gruppe.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hannes Brandtstäter, Geschäftsführer HWP Handwerkspartner, ergänzt: "Wir freuenuns nach dem Erwerb des Traditionsunternehmens der Bauwerkserhaltung Massenbergim Sommer 2024 nun unsere Sparte Bauwerkserhaltung durch Hydro-Tech undinstakorr zu ergänzen. So können wir mit unseren hoch spezialisierten Firmen undihren rund 400 erfahrenen Mitarbeitern und Führungskräften für unsere Kundenflächendeckend in Deutschland Lösungen jeder Komplexität in derzukunftsträchtigen Bauwerkserhaltungsbranche anbieten. Wir begrüßen sehrherzlich alle neuen Mitarbeiter im Kreis der HWP Familie".Zu Hydro-TechHydro-Tech ist der marktführende Sanierungs- undHöchstdruckwasserstrahlenspezialist für Beton, Tiefgaragen und Fassaden, Boden-und Wandbeschichtung, Abdichtungen und Tiefgaragenwartung in Süddeutschland.Sonderbauten wie der Olympiaturm in München, industrielle Großprojekte, sowieviele hochkarätige Hausverwaltungen, stehen auf der beeindruckendenReferenzliste. Hydro-Tech, mit ihrer Zentrale in Bobingen nahe Augsburg,beschäftigt über 70 hochspezialisierte Mitarbeiter und verfügt über denwahrscheinlich modernsten Maschinenpark Deutschlands. "Hydro-Tech steht mitseinem Gründer Jürgen Fritsche für absolute Spitzenqualität, großartigeMitarbeiter mit herausragendem Teamgeist, einen hervorragenden Kundenstamm undist dadurch eine bedeutende Säule für unsere deutschlandweit führendeBetonsanierungs- und Korrosionsschutzeinheit", so Björn-Hendrik Robens,Beiratsvorsitzender der HWP-Gruppe. "Wir werden Teil des größten Netzwerkes inder Bauwerkserhaltung in Deutschland - ein Schritt, der ungeahnte Möglichkeitenöffnet. Die Expertise von Hydro-Tech, kombiniert mit der Power von HWP,