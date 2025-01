Ortel kündigt Umzug der Wafer-Fertigung für sein Flaggschiff-Produkt, den C-Band-Dauerstrichbetrieb-Hochleistungslaser ins kanadische Photonics Fabrication Centre an

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Alhambra, Kalifornien (ots/PRNewswire) - https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4346616-1&h=2492833932&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4346616-1%26h%3D2708522290%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ortel.com%252Findex.html%2523about%26a%3DOrtel&a=Ortel , ein Unternehmen von Photonics Foundries, gabheute die erfolgreiche Übertragung der Waferfertigung für seinehochleistungsfähige CW-C-Band-Lasermodulplattform (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4346616-1&h=1110339937&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4346616-1%26h%3D782713147%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ortel.com%252Fsensing.html%26a%3DContinuous%2BWave%2BLaser%2BModule%2Bplatform&a=hochleistungsf%C3%A4hige+CW-C-Band-Lasermodulplattform) an das Canadian PhotonicsFabrication Centre (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4346616-1&h=2072189466&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4346616-1%26h%3D763291889%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnrc.canada.ca%252Fen%252Fresearch-development%252Fnrc-facilities%252Fcanadian-photonics-fabrication-centre%26a%3DCanadian%2BPhotonics%2BFabrication%2BCentre&a=Canadian+Photonics+Fabrication+Centre) (CPFC)bekannt. Das CPFC ist die führende III-V-Halbleiter-Wafergießerei inNordamerika. Die Übertragung gewährleistet eine ununterbrochene Versorgung mitWafern und einen reibungslosen Übergang dieses branchenführenden Lasers in dieständig wachsenden Märkte wie LIDAR, faseroptische Sensorik, kohärente undextern modulierte faseroptische Kommunikation sowie Test- und Messverfahren.Der Laser zeichnet sich durch eine schmale Strichbreite (typischerweise 50 kHz),hohe Leistung (bis zu 100 mW) und geringes Rauschen aus. Der Laser ist auch fürDWDM-Anwendungen verfügbar, da er im ITU-Wellenlängenraster angeboten wird. Erwird als Modell 1790 in 14-Pin-Butterfly-Form und als Modell 1995 in einemgekühlten TO56-Gehäuse angeboten, aber auch in verschiedenen Standard- oderkundenspezifischen Chip-on-Sub-Montageformen. Erste Kundenmuster werden imFebruar verfügbar sein, die Verfügbarkeit der voll qualifiziertenProduktionsgeräte wird für das zweite Quartal 2025 erwartet."Während des gesamten Entwicklungs- und Qualifizierungsprozesses haben wir unssehr über die Zusammenarbeit mit dem Team des CPFC gefreut", so Grant Olecko,Vice President of Product Line Management bei Ortel. "Ihre Waferfertigung isteine hochmoderne Anlage, die gegenüber der früheren Emcore-Fertigungentscheidende Vorteile bietet, darunter Versorgungssicherheit,