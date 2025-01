Silver Storm meldet Aufstockung des Volumens der Privatplatzierung auf bis zu 3,5 Millionen $, einschließlich einer Investition des Großaktionärs First Majestic Silver

Toronto, Ontario, 23. Januar 2025 / IRW-Press / Silver Storm Mining Ltd. („Silver Storm“ oder das „Unternehmen“) (TSX.V: SVRS | FWB: SVR), freut sich bekannt zu geben, dass das Volumen der zuvor angekündigten nicht vermittelten Privatplatzierung (das „Angebot“) von Einheiten des Unternehmens (jeweils eine „Einheit“) aufgestockt wird, sodass vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange („TSXV“) bei einem Preis von 0,09 $ pro Einheit ein Bruttoerlös von bis zu 3.500.000,01 $ erzielt wird. Das Angebot umfasst eine Investition in Höhe von 1,5 Millionen $ durch den derzeitigen Großaktionär First Majestic Silver Corp. („FM“). Weitere Informationen zu diesem Angebot finden Sie in früheren Pressemitteilungen vom 5. Dezember 2024, 19. Dezember 2024, 6. Januar 2025, 9. Januar 2025 und 16. Januar 2025. Das Unternehmen hat im Rahmen des Angebots bislang einen Bruttoerlös in Höhe von 1.290.420 $ erzielt.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Stammaktie“) und einem Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ist ein „Warrant“). Jeder Warrant kann innerhalb von sechsunddreißig (36) Monaten nach dem Ausgabedatum (das „Verfallsdatum“) zum Erwerb einer (1) zusätzlichen Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,16 $ ausgeübt werden.

Im Zusammenhang mit dem Angebot muss das Unternehmen möglicherweise bestimmten berechtigten unabhängigen Parteien, die dem Unternehmen Zeichner für das Angebot vermittelt haben (jeweils ein „Vermittler“), Bargebühren von bis zu 7 % und (2) Vermittler-Warrants von bis zu 7 % („Vermittler-Warrants“) zahlen. Jeder Vermittler-Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie zu einem Preis von 0,16 $ für einen Zeitraum von sechsunddreißig (36) Monaten.

FM hat zugesagt, 16.666.666 Einheiten des Angebots zu einem Gesamtkaufpreis von 1.499.999,94 $ zu zeichnen. Die Beteiligung von FM gilt als Transaktion mit einer nahestehenden Partei im Sinne der Vorschrift Multilateral Instrument - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions („MI 61-101“). Die Privatplatzierung ist von den Erfordernissen bezüglich einer formalen Bewertung und der Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101 ausgenommen, da weder der beizulegende Verkehrswert der an nahestehende Parteien ausgegebenen Wertpapiere noch die Gegenleistung für diese Wertpapiere 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigen.

