Das größte Eigentor in der jüngeren Geschichte

Ich weiß natürlich, dass Donald Trump von alledem, was er da in seiner Antrittsrede verkündet hat, nur Bruchteile tatsächlich wird verwirklichen können.

Dennoch hat es so eine Revolution wohl noch bei keiner Amtseinführung einer neuen Regierung irgendwo im Westen gegeben. Zitate:

"Nach jahrelangen illegalen und verfassungswidrigen Bemühungen der Bundesregierung, die freie Meinungsäußerung einzuschränken, werde ich auch eine Durchführungsverordnung unterzeichnen, um jegliche staatliche Zensur sofort zu beenden und die Redefreiheit in Amerika wiederherzustellen."

"We will bring back free speech to America!"

"Nie wieder wird die immense Macht des Staates als Waffe eingesetzt, um politische Gegner zu verfolgen. Wir werden das nicht zulassen, es wird unter meiner Führung nicht wieder passieren."

Und es ist ja eine alte Gesetzmäßigkeit, dass das, was heute in den USA passiert, in absehbarer Zeit auch uns erreichen wird. Ich möchte daher jetzt nicht in Robert Habecks Haut stecken. (Und wenn Fritze Merz es tatsächlich ernst macht mit seiner Ankündigung, dann schon gar nicht.)

Die Große Frage für mich an alledem ist: Warum jetzt? Warum passiert das alles jetzt?

Warum hat das Volk in den USA jetzt rebelliert? Warum gerade jetzt? Schließlich sind wir Bürger im ach so freien Westen doch schon seit jeher belogen worden.

Und wir Deutschen? Wir sind über den Ersten Weltkrieg belogen worden, über den Zweiten, über die Zeit danach, wir sind schlichtweg immer belogen worden. Warum revoltieren wir Dauerschläfer ebenfalls gerade jetzt, wenn auch zunächst nur sehr zart, warum jedoch nicht schon vor langer Zeit?

(Das haben wir ja, aber das ist immer wieder eingefangen worden.)

Ich habe dazu eine These, und sie lautet: Weil die Machthaber dieses Mal maßlos übertrieben haben. Und weil zudem die Technologierevolution bewirkt, dass der Geist, der jetzt sogar bei uns zaghaft aus der Flasche schaut, bald draußen sein wird und dann nicht mehr eingefangen werden kann.

Und was meine ich mit "übertrieben"? Dass die Amerikaner von Grund auf gut sind und die Russen von Natur aus schlecht, das haben wir ja schon immer gefressen und fressen es auch heute noch. Genauso dass unsere Demokratie tatsächlich etwas mit dem Volkswillen zu tun hat.

Wir fressen auch immer noch, dass der Staat für diejenigen sorgt, die in Not kommen, und dass er die Rente, die Krankenversicherung und die Altenpflege schon irgendwie hinbekommen wird.

Schluss gewesen ist jedoch bei der ungehinderten Massenmigration + Corona + behaupteter Klimakatastrophe. Das war einfach zu viel und zu heftig. Da ist die Blase ist geplatzt und die Matrix zerschellt.

Die wirklichen Machthaber der westlichen Welt haben ihren Plan, unsere Nationalstaaten zu zerstören und die Bevölkerungen zu mischen, einfach zu schnell und zu brutal umzusetzen versucht.

Sie haben übertrieben, das war ein Panikansatz, und es gab Menschen mit guter Witterung, die das erkannt hatten.

Es war einfach schlechtes Management. Die Herrscher hinter den Kulissen haben sich im Vorhang verhakt, woraufhin dieser heruntergefallen ist. Und jeder kann jetzt die nackten Gestalten dort stehen sehen.

Es war das größte Eigentor der Herrschenden in der jüngeren Geschichte.

Doch goldene Zeiten werden jetzt erst einmal noch nicht anbrechen, fürchte ich.

Zwei Gründe dafür werde ich versuchen, in den nächsten Kolumnen hier anzugehen:

Denn erstens heben die neuen Freigeister ab, versuchen sich aus dem Nichts heraus ihr eigenes Geld zu schaffen und werden dabei abstürzen wie weiland der Ikarus, als er der Sonne zu nah kam.

Und zweitens hängen wir alle ja immer noch an den psychologischen Fesseln, die uns als Kinder angehängt worden sind und verhindern, dass wir selbstbestimmt unser eigenes Schicksal in die Hände nehmen können.

Bernd Niquet

berndniquet@t-online.de