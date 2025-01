Tech Mahindra und Wall Street Journal Intelligence stellen auf dem WEF 2025 den Bericht „The Tech Adoption Index" vor

DAVOS, Schweiz, 24. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Tech Mahindra (NSE: TECHM), ein weltweit führender Anbieter von Technologieberatung und digitalen Lösungen für Unternehmen aller Branchen, hat in Zusammenarbeit mit dem Wall Street Journal Intelligence den The Tech Adoption Index herausgebracht, einen Bericht mit wichtigen Einblicken in die weltweiten Trends der Technologieeinführung. Der Bericht wurde auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos von Dr. Anish Shah, Geschäftsführer und Generaldirektor der Gruppe, Mahindra Group; Mohit Joshi, Geschäftsführer und Generaldirektor, Tech Mahindra; Josh Stinchcomb, geschäftsführender Vizepräsident und Finanzdirektor, The Wall Street Journal; und Peeyush Dubey, Marketingleiter, Tech Mahindra vorgestellt.

Die Studie basiert auf den Erkenntnissen von über 1.000 Führungskräften und Branchenführern aus 10 Ländern in Nordamerika, EMEA und Asien, die in Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mindestens 500 Millionen US-Dollar tätig sind.