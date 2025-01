Billiges Öl & niedrige Zinsen Trump-Rede in Davos katapultiert S&P 500 auf neues Allzeithoch US-Präsident Donald Trump fordert auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos niedrige Ölpreise und Zinsen. An der Wall Street kommt das gut an. Der S&P 500 erreichte am Donnerstag ein neues Allzeithoch.