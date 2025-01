JadeWeserPort erhält Direktverbindung nach China

WILHELMSHAVEN (dpa-AFX) - Eine direkte Containerschiffslinie soll künftig den JadeWeserPort in Wilhelmshaven mit China verbinden. Die Ankunft eines ersten Containerschiffs des neuen China-Europe-Expresses (CEX) der Reederei Kawa Shipping wird an diesem Freitag in Wilhelmshaven erwartet. Bei dem Probeanlauf hat der Frachter "Kawa Ningbo" bis zu 2.400 Container an Bord, wie die Marketinggesellschaft des JadeWeserPorts mitteilte.

Vertreter aus China, des niedersächsischen Wirtschaftsministeriums, des Terminaltreibers Eurogate sowie des Hafens und der Stadt Wilhelmshaven wollen Einzelheiten zu der neuen Schiffsverbindung bei einem Pressetermin (10.00 Uhr) im Güterverkehrszentrum vorstellen.

Die neue Direktverbindung - also ohne Zwischenstopps in anderen Häfen - zwischen dem chinesischen Ningbo und Wilhelmshaven ist nach Angaben der Marketinggesellschaft ein Alleinstellungsmerkmal für den Tiefwasserhafen. Demnach ist der JadeWeserPort der einzige nordeuropäische Containerhafen, der so eine Direktverbindung anbieten kann. Geplant ist, einen kontinuierlichen Fahrplan im Laufe dieses Jahres aufzunehmen./len/DP/zb