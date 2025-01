DAX-FLASH Rekordjagd bringt 21.500 Punkte in den Fokus - Schluss-Hoch im S&P Der Dax könnte am Freitag erstmals die Marke von 21.500 Punkten erreichen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start mit einem Plus von gut 0,4 Prozent einige Punkte darüber. Der Gewinn im noch …