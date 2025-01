ROUNDUP Feuerwehr in Kalifornien vor Trump-Besuch weiter im Einsatz Der wochenlange Kampf gegen die Flammen in Südkalifornien ist noch nicht zu Ende. Die schlimmsten Großbrände sind zwar weitgehend unter Kontrolle, doch an mehreren Stellen flammten neue Feuer auf. Das am Mittwoch ausgebrochene "Hughes"-Feuer …