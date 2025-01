Petra Brakel wird neue Vorsitzende der Geschäftsführung

Bochum (ots) - Ab Februar 2025 übernimmt Petra Brakel den Vorsitz der

Geschäftsführung bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See

(KBS).



Die Selbstverwaltung der KBS hat in der Vertreterversammlung am 20. November

2024 Petra Brakel als Nachfolgerin von Bettina am Orde gewählt. Die 43-Jährige

wird zum 1. Februar das Amt der Vorsitzenden der Geschäftsführung bei der KBS

übernehmen.







Versorgung und Versorgungsstrategie' bei der BARMER. Von 2011 bis 2023 war

Brakel in verschiedenen Funktionen für die Bundesverwaltung tätig. Bevor die

gebürtige Osnabrückerin zur BARMER wechselte, leitete sie seit August 2021 die

Unterabteilung 'Medizinprodukte, Apotheken, Betäubungsmittel' im

Bundesministerium für Gesundheit. Von 2019 bis 2021 war sie als Referatsleiterin

Gesundheitspolitik im Bundeskanzleramt tätig.



Nach ihrem Studium der Mittleren und Neueren Geschichte und

Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mainz arbeitete Petra Brakel von

2006 bis 2011 bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG als

Unternehmensberaterin im Bereich Öffentlicher Sektor und wechselte im Anschluss

in die Bundesverwaltung.



"Wir freuen uns sehr, Frau Brakel als neue Vorsitzende der Geschäftsführung

unseres Sozialversicherungsträgers begrüßen zu dürfen. Mit ihrer langjährigen

Erfahrung in der Bundesverwaltung, sowohl im Bundesgesundheitsministerium als

auch im Bundeskanzleramt, sowie ihrer fundierten Expertise aus ihrer Tätigkeit

bei einer gesetzlichen Krankenkasse bringt sie eine ideale Kombination aus

strategischer Kompetenz und praxisnaher Kenntnis des Gesundheitswesens mit. Ich

bin überzeugt, dass sie maßgeblich dazu beitragen wird, die Zukunft der KBS

aktiv zu gestalten. Ihre Kenntnisse der politischen Prozesse sowie ihr Netzwerk

wird sie für die KBS einsetzen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und das

gemeinsame Gestalten", sagte Michael Weberink, Vorsitzender des Vorstands und

Arbeitgebervertreter.



