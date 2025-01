Goldpreis kurz vor Rekordhoch - Trump-Unsicherheiten treiben weiter an Der Goldpreis hält vor dem Wochenende Kurs auf sein Rekordhoch. Die Feinunze (etwa 31,1 Gramm) kostete am Freitag bis zu 2.785 US-Dollar, am Morgen waren es noch 2,782 Dollar. Damit fehlten nur noch wenige Dollar bis zum Rekordhoch bei 2.790 Dollar …