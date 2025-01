Hypoport in möglicher Bull-Flag

Aus der aktuellen Analyse geht ein neuerliches Kaufsignal in der Hypoport-Aktie erst über dem aktuellen Wochenhoch von 206,80 Euro hervor, Ziele könnten dann bei 218,20 und am EMA 200 bei 125,90 Euro (fallend) ausgerufen werden. Entsprechend dieser Vorlage könnte ein Long-Investment in Erwägung gezogen werden, ein passender Schein findet sich gleich im Anschluss. Bevor es jedoch zu dem besagten Kaufsignal kommt, könnte die Hypoport-Aktie noch einmal eine Korrekturwelle auf 189,80 und darunter 188,60 Euro im Zuge einer klassischen 123-Konsolidierung ausbilden. Sollte sich an dem zuletzt genannten Ziel ein Boden abzeichnen, könnte selbst dieser als Einstiegspunkt für ein Long-Investment dienen. Erst darunter müsste mit empfindlichen Abschlägen zurück auf 182,70 und womöglich noch 175,30 Euro gerechnet werden. Definitiv dürften weitere Impulse in der kommenden Woche aufkommen, wenn die Europäische Zentralbank EZB ihre weitere Zinspolitik vorstellt.

Trading-Strategie: