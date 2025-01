DAX explodiert förmlich

Aktuell lautet das Motto die Gewinne weiterlaufen zu lassen, ein weiteres Ziel bei 21.513 Punkten ist nun ganz in Reichweite gerückt und dürfte anhand der aktuellen Dynamik schon bald abgearbeitet werden. Sollte sich an dieser Stelle kein Topping-Muster ergeben, könnte eine überschießende Welle sogar an 21.690 Punkte heranreichen. Rücksetzer unter 21.225 Punkte würden dagegen Verlustrisiken auf 21.045 Punkte anzeigen, womit die letzte zu Mittwoch gerissene Kurslücke geschlossen werden dürfte. Unterhalb von 20.880 Punkten würde dagegen die vorherige Lücke bei 20.675 Punkten in den Fokus rücken, zeitgleich stellt dieser Bereich einen potenziellen Einstiegspunkt mit einem übergeordneten Ziel bei 21.690 Punkten dar. Ohne viel Worte zu verlieren, sollten investierte Anleger ihre Stopps erneut hochziehen.

Aktuelle Lage