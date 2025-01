Rekordrally führt Dax an 21.500 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax könnte am Freitag erstmals die Marke von 21.500 Punkten erreichen. Knapp eine Stunde vor der Eröffnung signalisierte der X-Dax , dass der Dax mit einem Anstieg um 0,4 Prozent auf 21.497 Punkte zum Auftakt sehr nah dran sein wird an dieser Marke. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx wird mit fast einem halben Prozent im Plus erwartet.

Der Gewinn im noch jungen Jahr würde durch den weiteren Anstieg bereits auf fast acht Prozent anschwellen. Allein in dieser Woche hat der Dax dazu schon einen Anstieg beigetragen, der in Richtung drei Prozent geht. Weiteren Auftrieb gibt zu Wochenschluss die anhaltende Erholungsrally an der Wall Street, die zumindest dem marktbreiten S&P 500 bereits zu neuen Rekordhöhen verholfen hat.