Southern Cross Gold Consolidated Ltd gibt den Abschluss des SXG-Programms und Änderungen im Vorstand bekannt

23. Januar 2025, Vancouver, Kanada - Southern Cross Gold Consolidated Ltd . ("SXGC" oder das "Unternehmen") (TSXV:SXGC) (ASX:SX2) gibt bekannt, dass es das Scheme of Arrangement (das "SXG Scheme") mit Southern Cross Gold Ltd. ("SXG") abgeschlossen hat, wonach das Unternehmen das gesamte emittierte Aktienkapital von SXG im Gegenzug für 125.041.031 Stammaktien des Unternehmens (die "Scheme Consideration") erworben hat. Im Zusammenhang mit dem SXG Scheme sollten die SXG-Aktionäre die Scheme Consideration in Form von SXGC CHESS Depositary Interests (die "SXGC CDIs") erhalten, die standardmäßig an der Australian Securities Exchange ("ASX") notiert sind, oder sie konnten sich dafür entscheiden, SXGC-Stammaktien (die "SXGC-Stammaktien") für den Handel an der TSX Venture Exchange ("TSXV") als Gegenleistung für ihre SXG-Aktien in einem Tauschverhältnis von 1:1 zu erhalten. Infolgedessen gab das Unternehmen zum Umsetzungsdatum am 24. Januar 2025 (AEDT) insgesamt 124.569.123 SXGC CDIs und 471.908 SXGC-Stammaktien an SXG-Aktionäre aus.

Die SXGC CDIs werden an der ASX unter dem Tickersymbol "SX2" (ISIN: AU0000367443) und die SXGC-Stammaktien an der TSXV unter dem Tickersymbol "SXGC" (CUSIP: 842685109 / ISIN CA8426851090) gehandelt.

Zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung ist die Anzahl der ausgegebenen SXGC-Stammaktien und SXGC-CDIs wie folgt:

Nummer und Art der Sicherheit Börsengehandelt am Ticker Symbol/Codes 124,569,123 SXGC ASX SX2 (ISIN: AU0000367443) 97,062,802 SXGC-Stammaktien TSXV SXGC (CUSIP: 842685109 / ISIN CA8426851090)

SXGC gibt außerdem bekannt, dass im Zusammenhang mit dem SXG-Programm drei Mitglieder des Verwaltungsrats des Unternehmens (der "Verwaltungsrat"), nämlich Bruce Griffin, Noora Ahola und Philip Williams, zurückgetreten sind und Tom Eadie, David Henstridge und Georgina Carnegie zu Verwaltungsratsmitgliedern von SXGC ernannt wurden. Michael Hudson bleibt Mitglied des Verwaltungsrats. Herr Eadie wurde zum Non-Executive Chairman und Herr Michael Hudson zum President & CEO des Unternehmens ernannt. Nick Demare und Mariana Bermudez bleiben als CFO bzw. Corporate Secretary des Unternehmens tätig.

Michael Hudson, Präsident und CEO, erklärte: "Ich möchte Bruce, Noora und Phil für ihre wertvollen und beträchtlichen Beiträge danken, insbesondere für ihre strategische Führung in der kritischen Phase, die zu dieser transformativen Transaktion führte. Ihr Fachwissen und ihr Engagement haben entscheidend dazu beigetragen, das Unternehmen für diese nächste Wachstumsphase zu positionieren. Während wir mit unserer konsolidierten und doppelt börsennotierten Struktur mit dem weltweit bedeutenden Sunday Creek Gold-Antimon-Projekt vorankommen, sind wir gut positioniert, um auf dem starken Fundament aufzubauen, das sie mit aufgebaut haben.

"Die Kombination unseres soliden Schatzes mit einer der aufregendsten globalen Goldentdeckungen mit einer strategischen Antimonkomponente schafft eine außergewöhnliche Gelegenheit Werte für unsere Aktionäre zu schaffen. Ich freue mich darauf, das Unternehmen gemeinsam mit den australischen und kanadischen Teams durch dieses nächste Wachstumskapitel zu führen und das Board von Southern Cross (Tom, David und Georgina), dessen reiche Erfahrung im australischen Bergbausektor und auf den globalen Kapitalmärkten von unschätzbarem Wert sein wird, wenn wir unsere strategischen Ziele vorantreiben."

Über Southern Cross Gold Consolidated Ltd

Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (TSXV: SXGC, ASX: SX2) kontrolliert durch die Übernahme von Southern Cross Gold Ltd. das Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek, das 60 Kilometer nördlich von Melbourne, Australien, liegt. Sunday Creek hat sich als eine der bedeutendsten Gold- und Antimonentdeckungen der westlichen Welt erwiesen, mit außergewöhnlichen Bohrergebnissen, darunter 55 Abschnitte mit mehr als 100 g/t AuEq x m auf nur 70,7 km Bohrstrecke. Die Mineralisierung folgt einer "Golden Ladder"-Struktur über eine Streichlänge von 12 km mit einer bestätigten Kontinuität von der Oberfläche bis in 1.100 m Tiefe.

Der strategische Wert von Sunday Creek wird durch sein duales Metallprofil erhöht, wobei Antimon neben Gold 20 % des In-situ-Wertes ausmacht. Dies hat nach Chinas Exportbeschränkungen für Antimon, einem wichtigen Metall für Verteidigungs- und Halbleiteranwendungen, an Bedeutung gewonnen. Die Aufnahme von SXGC in das US Defense Industrial Base Consortium (DIBC) und die australischen Gesetzesänderungen im Zusammenhang mit AUKUS positionieren das Unternehmen als potenziellen wichtigen westlichen Antimonlieferanten. Wichtig ist, dass Sunday Creek in erster Linie auf der Grundlage der Goldwirtschaft erschlossen werden kann, was die mit Antimon verbundenen Risiken verringert und gleichzeitig das strategische Lieferpotenzial aufrechterhält.

Die technischen Grundlagen stärken den Investitionsfall weiter, wobei die vorläufigen metallurgischen Arbeiten zeigen, dass die nicht feuerfeste Mineralisierung für eine konventionelle Verarbeitung geeignet ist und die Goldgewinnung durch Schwerkraft und Flotation 93-98 % beträgt.

Mit mehr als 20 Mio. AUD in bar, über 1.000 Hektar strategischem Grundbesitz und einem aggressiven 60 km langen Bohrprogramm, das bis zum dritten Quartal 2025 geplant ist, das Unternehmen gut positioniert, um diese weltweit bedeutende Gold-Antimon-Entdeckung in einer erstklassigen Rechtsprechung voranzutreiben.

NI 43-101 Technischer Hintergrund und qualifizierte Person

Die qualifizierte Person, Michael Hudson, President, Chief Executive Officer und Director des Unternehmens sowie Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft, verifiziert und genehmigt.

Die Analyseproben werden zur Einrichtung von On Site Laboratory Services ("On Site") in Bendigo transportiert, die sowohl nach ISO 9001 als auch nach dem NATA-Qualitätssystem arbeitet. Die Proben wurden aufbereitet und mit Hilfe der Brandprobe (PE01S-Methode; 25-Gramm-Charge) auf Gold analysiert, gefolgt von der Messung des Goldes in Lösung mit einem Flammen-AAS-Gerät. Die Proben für die Multi-Element-Analyse (BM011 und Over-Range-Methoden nach Bedarf) werden mit Königswasser aufgeschlossen und mit ICP-MS analysiert. Das QA/QC-Programm von Southern Cross Gold besteht aus dem systematischen Einsetzen von zertifizierten Standards mit bekanntem Goldgehalt, Leerproben innerhalb des interpretierten mineralisierten Gesteins und Viertelkernduplikaten. Darüber hinaus werden vor Ort Leerproben und Standards in den Analyseprozess eingefügt.

SXGC ist der Ansicht, dass sowohl Gold als auch Antimon, die in der Goldäquivalentberechnung ("AuEq") enthalten sind, angesichts des aktuellen geochemischen Verständnisses, der historischen Produktionsstatistiken und der geologisch vergleichbaren Bergbaubetriebe ein angemessenes Potenzial für die Gewinnung von Sunday Creek haben. In der Vergangenheit wurde das Erz von Sunday Creek während des Ersten Weltkriegs vor Ort aufbereitet oder zur Costerfield-Mine, die 54 km nordwestlich des Projekts liegt, zur Aufbereitung transportiert. Der Costerfield-Minenkorridor, der sich nun im Besitz von Mandalay Resources Ltd. befindet, enthält zwei Millionen Unzen Goldäquivalent (Mandalay Q3 2021 Results) und war im Jahr 2020 die sechsthöchste Untertagemine der Welt und ein Top-5-Produzent von Antimon weltweit.

SXGC ist der Ansicht, dass es angemessen ist, dieselben Goldäquivalenzvariablen wie Mandalay Resources Ltd. in seinem technischen Bericht Mandalay 2024 vom 28. März 2024 zu verwenden. Die von Mandalay Resources verwendete Goldäquivalenzformel wurde anhand der Produktionskosten von Costerfield aus dem Jahr 2023 unter Verwendung eines Goldpreises von 1.900 US$ pro Unze, eines Antimonpreises von 12.000 US$ pro Tonne und einer Metallgewinnung von 94 % für Gold und 89 % für Antimon im Jahr 2023 berechnet und lautet wie folgt:

???? = ?? ( /?? ) + 1,88 ×?? (%).

Basierend auf der jüngsten Costerfield-Berechnung und angesichts der ähnlichen geologischen Stile und der historischen Behandlung der Mineralisierung von Sunday Creek bei Costerfield ist SXGC der Ansicht, dass ein ???? = ?? ( /?? ) + 1,88 ×?? (%) für die anfänglichen Explorationsziele der Gold-Antimon-Mineralisierung bei Sunday Creek angemessen ist.

JORC-Erklärung der zuständigen Person

Die Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf neue Explorationsergebnisse in diesem Bericht beziehen, basieren auf Informationen, die von Kenneth Bush und Michael Hudson zusammengestellt wurden. Herr Bush ist Mitglied des Australian Institute of Geoscientists und ein registrierter professioneller Geologe im Bereich Bergbau (#10315) und Herr Hudson ist ein Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Herr Bush und Herr Hudson verfügen jeweils über ausreichende Erfahrung in Bezug auf die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte, die hier in Betracht gezogen werden, sowie in Bezug auf die durchgeführten Aktivitäten, um sich als kompetente Personen gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves des Joint Ore Reserves Committee (JORC) zu qualifizieren. Herr Bush ist Explorationsmanager und Herr Hudson ist Geschäftsführer von Southern Cross Gold Limited und beide stimmen der Aufnahme der auf ihren Informationen basierenden Angelegenheiten von in den Bericht in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, zu.

Bestimmte Informationen in dieser Meldung, die sich auf frühere Explorationsergebnisse beziehen, sind dem Bericht des unabhängigen Geologen vom 11. Dezember 2024 entnommen, der mit Zustimmung der zuständigen Person, Herrn Steven Tambanis, erstellt wurde. Der Bericht ist im Prospekt des Unternehmens vom 11. Dezember 2024 enthalten und unter www2.asx.com.au unter dem Code "SXGC" verfügbar. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen Marktankündigung enthaltenen Informationen zu den Explorationsergebnissen wesentlich beeinflussen. Das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext der Feststellungen der zuständigen Personen in Bezug auf den Bericht gegenüber der ursprünglichen Marktveröffentlichung nicht wesentlich geändert wurden.

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die sich wesentlich auf die in dem ursprünglichen Dokument/der ursprünglichen Mitteilung enthaltenen Informationen auswirken, und das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext, in dem die Ergebnisse der zuständigen Person dargestellt werden, sich gegenüber der ursprünglichen Marktbekanntmachung nicht wesentlich geändert haben.

Diese Meldung wurde vom Board von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mariana Bermudez - Unternehmenssekretärin (Kanada)

mbermudez@chasemgt.com oder +1 604 685 9316

Geschäftsstelle: 1305 - 1090 West Georgia Street Vancouver, BC, V6E 3V7, Kanada

Nicholas Mead - Unternehmensentwicklung

info@southerncrossgold.com oder +61 415 153 122

Justin Mouchacca - Unternehmenssekretär (Australien)

jm@southerncrossgold.com.au oder +61 3 8630 3321

Zweigstelle: Ebene 21, 459 Collins Street, Melbourne, VIC, 3000, Australien

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussage

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, und dementsprechend können die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen, die in solchen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Sie werden daher davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Alle Aussagen, die sich nicht auf gegenwärtige oder historische Tatsachen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich und ohne Einschränkung der zuständigen Gerichte, Aufsichtsbehörden und der zuständigen Börsenplätze. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Wörter oder Ausdrücke wie "vorgeschlagen", "wird", "vorbehaltlich", "in naher Zukunft", "für den Fall", "würde", "erwarten", "vorbereitet" und andere ähnliche Wörter oder Ausdrücke. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass künftige Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den gegenwärtigen Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, gehören allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten, der Zustand der Kapitalmärkte, unvorhergesehene Ereignisse, Entwicklungen oder Faktoren, die dazu führen, dass sich die Erwartungen, Annahmen und anderen Faktoren letztendlich als ungenau oder irrelevant erweisen, sowie andere Risiken, die in den Dokumenten des Unternehmens beschrieben werden, die bei den kanadischen oder australischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie in den Unterlagen, die das Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada bzw. Australien eingereicht hat und die für SXGC in Kanada unter abrufbar sind. Die Unterlagen des Unternehmens sind auch unter abrufbar. Wir lehnen jede Verpflichtung ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) oder die Australian Securities Exchange übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

