Ericsson kämpft mit Marktproblemen und verfehlt Margenziele

Der schwedische Netzwerkausrüster Ericsson steht vor erheblichen Herausforderungen. Das erwartete Wachstum in Indien, einem seiner Schlüsselmärkte, ist auch im vierten Quartal ausgeblieben und die bereinigte Betriebsmarge blieb hinter den Analystenerwartungen zurück. Der Aktienkurs sackt aktuell um 8,9 Prozent ab.

Trotz eines globalen Umsatzanstiegs von 1 Prozent auf 72,9 Milliarden schwedische Kronen im vierten Quartal, was leicht über den Marktprognosen lag, verzeichnete das Unternehmen in Asien, insbesondere in Indien, einen signifikanten Rückgang. Trübe Aussichten für den Konkurrenten Nokia, der nächste Woche seine Zahlen bekannt gibt.