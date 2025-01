Inflationsprognosen rauf Bank of Japan hebt Zinsen auf höchsten Stand seit 2008 Die Bank of Japan (BOJ) hat am Freitag die Zinssätze von 0,25 auf 0,5 Prozent angehoben, den höchsten Stand seit der globalen Finanzkrise 2008. Gleichzeitig korrigierte sie ihre Inflationsprognosen nach oben.