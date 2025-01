Ericsson verfehlt Erwartungen und rechnet mit Besserung - Kursrutsch

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Der Netzwerkausrüster Ericsson hat im Schlussquartal weniger verdient als von Experten erwartet. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern stieg zwar im Jahresvergleich um 30 Prozent auf 9,6 Milliarden schwedische Kronen (837 Mio Euro), wie das Unternehmen am Freitag in Stockholm mitteilte. Allerdings lagen die Schätzungen von Fachleuten im Schnitt noch höher. Die Aktie fiel nach Handelsbeginn in Stockholm deutlich.

Das Papier rutschte in den ersten Handelsminuten um gut 8 Prozent auf 89,90 Kronen ab. In den vergangenen Monaten hatte sich der Kurs deutlich erholt, im April war die Aktie teils weniger als 55 Kronen wert gewesen. JPMorgan-Analyst Sandeep Deshpande sprach zwar von starken Resultaten in der Netzwerksparte, die restlichen Geschäfte hätten aber enttäuscht.