Planet2050 war offizieller Partner des Digital Innovation Pavilion der COP29 (FOTO)

Baku (ots) - Die 29. Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der

Vereinten Nationen über Klimaänderungen in Baku (Aserbaidschan) zielte darauf

ab, den globalen Klimaschutz voranzutreiben, mit einem starken Fokus auf

Klimafinanzierung, weshalb es auch als "Finance COP" bezeichnet wurde. Die COP29

war daher insbesondere für den privaten Sektor und für Projektentwickler im

CO2-Markt relevant und hat neue Perspektiven eröffnet.



Der Digital Innovation Pavilion war der zentrale Ort, an dem sich digitale

Innovatoren mit der globalen Klimagemeinschaft getroffen haben, um das Potenzial

neuer Technologien für die Umsetzung der UN-Nachhaltigkeitsziele (SDGs) und des

Pariser Abkommens aufzuzeigen. Die diesjährigen Themen waren sehr vielfältig und

reichten von Impact Investing, Climate Tech, Energiewende, Wasser & Ozeane bis

hin zu Biodiversität, Blockchain und KI.





Troikas Aufruf zum Handeln: alle Augen auf die "Finance COP"Planet2050-CEO Lucas Zaehringer war vor Ort, um bestehende und neueinternationale Partner zu treffen und über die Arbeit von Planet2050 in diesemBereich zu sprechen. "Schon im Vorfeld der COP29 haben die Präsidentschaften derCOP28, COP29 und COP30 - gemeinsam als "Troika" bekannt - die Nationenaufgefordert, ihre Beiträge zur Klimafinanzierung zu erhöhen. Hierzu stehtinsbesondere die Mobilisierung privater Finanzmittel durch eine verstärkteMarktteilnahme gemäß Artikel 6 des Pariser Abkommens im Vordergrund. Das war einstarkes Zeichen für einen wachsenden Markt."Die Bedeutung von Artikel 6 für private UnternehmenArtikel 6 des Pariser Abkommens erleichtert den Handel mitEmissionszertifikaten, die aus CO2-Reduktionen oder -entfernungen stammen. Fürden privaten Sektor bietet Artikel 6 deshalb erhebliche Chancen. Durch dieTeilnahme am Emissionszertifikatehandel können Unternehmen ihreEmissionsreduktionsziele kostengünstiger erreichen und gleichzeitig globaleEmissionsminderungen unterstützen. Darüber hinaus ermöglicht Artikel 6 privatenUnternehmen Investitionen in Klimaprojekte weltweit, was potenziell neue Märkteeröffnet und Innovationen in grünen Technologien fördert.Bereits während eines fünftägigen Pre-COP-Treffens legte das Aufsichtsgremiumintensive eine Richtung für den neuen Kreditierungsmechanismus des UN-PariserAbkommens fest. Der Schwerpunkt lag auf zwei zentralen Standards:- Standard zu methodischen Anforderungen: Richtlinien für die Entwicklung undBewertung von Projekten im Rahmen des Kreditierungsmechanismus des PariserAbkommens.- Standard für Aktivitäten mit Emissionsentfernungen: Anforderungen fürProjekte, die CO2 aus der Atmosphäre entfernen.Auswirkungen für privates Kapital und ProjektentwicklerDie COP29 war vor diesem Hintergrund ein transformatives Ereignis für denCO2-Markt. Privates Kapital und Projektentwickler, die aktiv an den Ergebnissendes Gipfels teilnehmen, können sich positionieren, um neue Chancen zu nutzen undsich auf aufkommende Herausforderungen einzustellen.Da Produktion und Vertrieb etwa ein Viertel der globalen Emissionen ausmachen,ist das Handelsmanagement entscheidend für die Bewältigung der Klimakrise undwar somit ein zentraler Schwerpunkt der COP29. Die COP29 diente als Plattformfür Diskussionen und die Schaffung von Mechanismen, die sicherstellen, dass derHandel die Klimakrise unterstützt und nicht verschärft. Der mutige Schritt derEU mit der EU-Verordnung zur Entwaldung, zu CO2-Entfernungen und zurCO2-Landwirtschaft ist beispielhaft für eine neue Ära der internationalenPolitik.Lucas Zaehringer: "Dies machte die COP29 zu einem zentralen Ereignis für denprivaten Sektor, nachhaltige Handels- und Investitionspraktiken für die globalenKlimaziele zu gestalten. Wir werden dazu auch weiterhin mit Planet2050 eineninnovativen Beitrag leisten."Pressekontakt:Planet2050Lucas Zaehringer, CEOmailto:lucas.zaehringer@planet2050.earthWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/178406/5955901OTS: Planet2050