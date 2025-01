Eine Dividendenrendite von 50 Prozent? Diese Aktie läuft wie auf Schienen!

Die durchschnittliche jährliche Steigerungsrate (CAGR) der Dividende beträgt gegenüber der Einsetzung vor 35 Jahren beachtliche 9,65 Prozent. Wer damals eingestiegen ist, kommt inzwischen auf eine unfassbare Dividendenrendite von über 50 Prozent – eine Tatsache, die aufgrund der vermeintlich niedrigen Ausschüttung von aktuell 2,3 Prozent schnell vergessen wird.

Union Pacific liefert zufriedenstellendes Ergebnis

Am Donnerstag hat das Unternehmen seine Quartalszahlen präsentiert und mit diesen überzeugen können. Die sonst nicht für ihre Volatilität bekannte Aktie machte einen Freudensprung und legte um über 5 Prozent zu.

Gegenüber dem Vorjahresquartal entwickelten sich die Erlöse mit einem Minus von einem Prozent leicht rückläufig. Mit einem Umsatzergebnis von 6,1 Milliarden US-Dollar verfehlte Union Pacific die Erwartungen um 50 Millionen US-Dollar.

Doch davon ließen sich die Anlegerinnen und Anleger nicht aus der Ruhe bringen, denn der Gewinn pro Aktie (nach standardisierter Rechnungslegung GAAP) fiel mit 2,91 US-Dollar um 12 Cent höher aus als erwartet. Damit hat sich Union Pacific gegenüber dem Vorjahresquartal um 20 Cent je Anteil steigern können.

Wichtige Kennziffer stark verbessert

Insgesamt erzielte der Konzern einen operativen Gewinn in Höhe von 2,5 Milliarden US-Dollar, der auf die Anteilseigner entfallende Nettogewinn belief sich auf 1,76 Milliarden US-Dollar.

Diese Steigerungen gelangen vor allem aufgrund einer signifikanten Verbesserung der sogenannten Operating Ratio, die eine der wichtigsten Kennzahlen für Eisenbahnunternehmen ist. Die kletterte gegenüber dem Vorjahr um 250 Basispunkte auf 59,9 Prozent und ist vor allem das Ergebnis einer verbesserten Produktivität der Mitarbeitenden.

Mehr als 7 Milliarden US-Dollar für Anleger vorgesehen

Seine Finanzziele für 2025 hat das Unternehmen bekräftigt. Der Gewinn pro Aktie soll um einen Wert im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich gesteigert werden. Was die Kapitalallokation betrifft, will Union Pacific Anteile im Wert von 4,0 bis 4,5 Milliarden US-Dollar zurückkaufen. Dazu dürften Ausschüttungen von mehr als 3,2 Milliarden US-Dollar hinzukommen.

Dementsprechend optimistisch gab sich CEO Jim Vena in der Pressemitteilung des Unternehmens: "Das Team hat unsere Strategie, die Branche in den Bereichen Sicherheit, Service und operative Exzellenz anzuführen, vollständig verinnerlicht. Dieses Engagement hat 2024 zu branchenführenden Finanzergebnissen geführt, gekrönt von einem starken Jahresabschluss. Dieses Momentum werden wir mit in das Jahr 2025 nehmen, während wir daran arbeiten, das volle Potenzial der UP-Franchise auszuschöpfen."

Aktie nach Zahlen gefragt, wichtiger Widerstand voraus

Die Begeisterung des Vorstandsvorsitzenden teilten Anlegerinnen und Anleger angesichts der stark verbesserten Operating Ratio. Die Anteile verteuerten sich unter hohen Handelsumsätzen – dem Doppelten des Durchschnitts vergangenen drei Monate – um 5,2 Prozent. Damit verzeichnete die Aktie den besten Handelstag seit Anfang November.

Dank der starken Kursgewinne nähern sich die Anteile der Marke von 250 US-Dollar. Hier beginnt ein Widerstandsbereich, der sich bis 260 US-Dollar erstreckt. Kann dieser nachhaltig überwunden werden, steht einem Ausbruch und damit neuen Allzeithochs nichts im Wege. Für 2025 ist Union Pacific mit dem 20,6-fachen seine erwarteten Gewinne bewertet. Das liegt etwas unter dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre und bedeutet fundamentales Aufwärtspotenzial.

Fazit: Langweilig kann auch sexy und ertragreich sein

Union Pacific ist eines der eindrucksvollsten Beispiele, welche langfristigen Ausschüttungsrenditen sich mit Dividendenwachstumswerten erzielen lassen. An Dividenden interessierte Anlegerinnen und Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite, sondern auch auf die historische Entwicklung der Einstiegsrendite achten.

Am Donnerstag hat das Unternehmen mit starken Quartalszahlen überzeugen und die Aktie kräftig zulegen können. Das signalisiert Raum für weitere Anhebungen der Ausschüttung. Die Eisenbahnbranche mag zwar keine besonders aufregende sein, für langfristige Gewinne sorgt sie allemal – auch weil sie nicht so schnell verschwinden dürfte.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Union Pacific Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 237,1EUR auf Tradegate (24. Januar 2025, 11:34 Uhr) gehandelt.

