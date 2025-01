Warburg Research senkt Flatexdegiro auf 'Hold'

Profitjaegerx7x schrieb 15.01.25, 20:45

Bin gespannt, ob Flatex wirklich bis zum 25.02 warten wird um die vorläufigen Zahlen fürs Q4 zu veröffentlichen. Q3 Zahlen wurden bereits am 23.10 veröffentlicht (klar, beim Jahresabschluss nimmt man sich immer etwas mehr Zeit).



Habe jetzt mal meine Datei aktualisiert, wie bereits geschrieben waren die Tradingzahlen ja sehr sehr gut im November und Dezember. Auch die Entwicklung der Kundenvermögen war wirklich sehr sehr gut, sowohl was die das investierte Kapital anging (vermutlich viele Kapitalgewinne im November) als auch die Cashvermögen (sowohl im November als auch im Dezember). Auch das Kreditvolumen wurde gleichzeitig deutlich ausgebaut (Oktober und Dezember).

Trotzdem ist sowohl die Cashquote als auch die "Net Cash" Quote der Kunden im Dezember gestiegen. Die Kunden scheinen also nicht stärker ins Risiko zu gehen im Schnitt.



Meine Erwartung beim Umsatz sind 20,5%-21,5% Wachstum (was wie bereits angesprochen meiner Meinung nach eine adhoc rechtfertigen dürfte). Beim Nettogewinn würde ich von 55%-60% Wachstum auf 111-115m EUR annehmen, ebenfalls eine adhoc wert.



Für 2025 bleibt weiterhin spannend ob (1) die Tradingzahlen auf dem zuletzt erhöhterem Niveau gehalten werden können. Ein Anstieg der durchschnittlichen Trades pro Kunde von 22 in 2024 auf 25 in 2025 wäre vermutlich nötig/hilfreich.

Bei Casheinlagen der Kunden und Kreditvolumen würde ich mit den Zahlen von Dezember fürs Gesamtjahr rechnen. Kommt natürlich drauf an ob bspw. das Kreditvolumen gestiegen ist, weil man bspw. mehr Kunden freigeschaltet hat und wie da der Trend weitergeht, zudem könnten Zinssenkungen für die Kredite das Volumen zusätzlich anfeuern. Die Casheinlagen sollten natürlich mit steigenden Kundenzahlen weiter steigen, wobei der Dezember hier auserordentlich hoch war.



Insgesamt könnte man damit auf ein Umsatzwachstum von ~10% kommen und den Gewinn hoffentlich etwas überproportional steigern. Spannend bleibt was der Handel mit Krypto bringen wird. Ob das für mehr Aktivität sorgt und welche Auswirkungen es auf Umsatz pro Trade/Profitabilität haben wird.