Allianz Generalvertretung David Patrick Kundler knackt Rekord bei der Allianz Versicherung (FOTO)

Berlin (ots) - Allianz Kundler setzt neuen Meilenstein unter Allianz-Agenturen



Die Allianz Generalvertretung David Patrick Kundler schreibt Geschichte: Zum 10.

Mal sichert sie sich Platz 1 unter den über 8.000 Allianz Agenturen . Mit diesem

Erfolg bestätigt die Agentur erneut ihre Position als größte und erfolgreichste

Allianz Versicherungsagentur in Deutschland und Europa.



Zehnfacher Erfolg dank Leidenschaft und Teamgeist





Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Allianz Aktie Beiträge: 35.823 Beiträge:

"10 Mal die Nummer 1 zu sein, ist ein Beweis für unsere Leidenschaft,Kontinuität und Innovationskraft", sagt David Patrick Kundler, Gründer undInhaber der Generalvertretung. "Dieser Erfolg gehört unserem fantastischen Teamund all unseren Kunden und Geschäftspartnern, die uns über die Jahre ihrVertrauen geschenkt haben."Nur wer nie stillsteht, bleibt an der SpitzeFür David Patrick Kundler ist Stillstand keine Option. Sein Erfolgsrezept: denStatus quo regelmäßig hinterfragen und sich kontinuierlich weiterentwickeln."Das erneute starke Wachstum unseres Kundenbestands zeigt, dass wir mit diesemAnsatz nachhaltig erfolgreich sind", so Kundler. Sein Blick richtet sich dabeiklar nach vorne: "Unser Fokus liegt nicht nur darauf, die Spitzenposition zuhalten, sondern auch neue Maßstäbe in der Branche zu setzen."Über die Allianz Generalvertretung David Patrick KundlerSeit ihrer Gründung im Jahr 2004 hat sich die Allianz Generalvertretung DavidPatrick Kundler als feste Größe im Versicherungsmarkt etabliert. Mit ihremEngagement für die Gemeinschaft und ihrer aktiven Rolle im gesellschaftlichenLeben Berlins setzt die Agentur auch außerhalb des Geschäfts Akzente. ImDezember 2024 feierte die Generalvertretung ihr 20-jähriges Bestehen - einJubiläum, das einmal mehr ihren Erfolg eindrucksvoll bestätigt.Digitale Präsenzen- Website: https://kundler.com/- Tierversicherung: https://kundler-tierversicherung.de/- Sportwagenversicherung: https://versicherung-sportwagen.com/Social Media- https://kundler.com/Instagram- https://kundler.com/Facebook- https://kundler.com/LinkedInPressekontakt:PressesprecherMax GrömerKurfürstendamm 13610711 Berlin+49 (0)30 310 18 83kundler.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/168923/5955912OTS: Allianz Kundler