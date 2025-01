AKTIEN IM FOKUS Autowerte stark wegen Zoll-Signalen von Trump in Richtung China Der europäische Autosektor ist am Freitag stark gefragt: Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Autos erreichte mit gut 2 Prozent Plus das höchste Niveau seit Oktober. Besonders deutlich im Plus lagen die Papiere der Zulieferer Forvia und Valeo . …