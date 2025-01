Trump-Kommentare über China, Zinsen und Krypto rocken die Märkte!

Donald Trump bewegt mit Aussagen in einem TV-Interview über China-Zölle, Fed und Zinsen wieder einmal die Märkte! Vor allem die Aussage von Trump, wonach er "am liebsten" keine Zölle gegen China verhängen würde, sorgt für Jubel: Aktienmärkte und Gold steigen, der Dollar fällt. Dazu dann "The Donald" über die Fed und Zinsen: er kenne sich doch viel besser aus bei dem Thema als der derzeitige Fed-Chef Powell. Dazu hat der neue US-Präsident Exekutiv-Anordnungen in Sachen Krypto unterzeichnet - aber Bitcoin zeigt sich aus gutem Grund wenig euphorisch darüber. Wieviel "Luft" hat die Euphorie noch? Nächste Woche die Fed und erste Zahlen der US-Tech-Giganten..

