Das nächste Salesforce? Palantir im "Sweet Spot": Das ist jetzt das höchste Kursziel an der Wall Street Palantir könnte in den nächsten Jahren zu einem Hauptgewinner der Billionenausgaben für künstliche Intelligenz werden, so der ewige Palantir-Bulle und Wedbush-Analyst Dan Ives. Kursziel rauf!