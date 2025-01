Dr. Oliver Stolte (Alpine Trust): Newsletter – Januar 2025

Zur Mitte des Dezembers wurden wohl an den meisten Handelstischen die Urlaubskoffer schon gepackt und das Handelsvolumen nahm drastisch ab. Hiermit gingen leicht schwächere Kurse einher, die auch zunächst den Start in das neue Jahr prägten.

Seit der zweiten Januarwoche geht es aber schon wieder mit altbekannter, positiver Stimmung weiter und die Märkte haben wieder Fahrt aufgenommen. Entsprechend leicht freundlich sind bereits wieder die Jahresperformances 2025. Gold notierte sukzessive freundlich und näherte sich seinem All-Time-High bei 2.790 US-$/Unze an.

Die Anleihekurse notierten in toto seitwärts – wartend auf klarere Signale der Notenbanken, in welcher Geschwindigkeit die Zinsen weiter gesenkt werden.

Der US-$ notierte sukzessive schwächer bis auf unter 1,02 US-$/€.

Outlook

Völlig unverändert: Bullish. Trump wird mit Steuersenkungen, Subventionen, sowie Druck in Richtung der FED auf weitere und umfassende Zinssenkungen, insbesondere die amerikanische Wirtschaft beflügeln.

Ferner wird klar, dass er ins-besondere in Richtung China einen Weg der Kooperation und des Verbin-dens wirtschaftlicher Interessen anstrebt.

Die jüngste Waffenruhe im Gaza-Streifen als auch zunehmende Bemühungen nun ein Kriegsende in der Ukraine zu erzielen, deuten auf mehr Stabilität als neue Konflikte hin.

Entsprechend gehen wir für die Aktienmärkte in den USA als auch außerhalb der Staaten von einer längerfristigen Fortführung der laufenden Welle 3 aus. Dies bedeutet auch, dass wir größere Rücksetzer, d.h. deutlich über 10%, für eher unwahrscheinlich halten. Der Kursverlauf der vergangenen Woche war und ist hierfür symptomatisch. Leichte Rücksetzer werden zügig für Nachkäufe genutzt.

Viele Investoren waren von Trumps Sieg überrascht und mussten/müssen ihre Portfo-lien mehr in Richtung US-Ak-tien ausrichten. Entsprechend werden sie auch weiterhin Rücksetzer immer wieder zum Nachkaufen nutzen (müssen). Somit dürfte eine Welle 4 – zumindest zunächst – aufgeschoben werden und ggf. komplett entfallen.

Wir haben unsere starke Übergewichtung in US-Technologie, gefolgt von China/-Asien und einer stark untergewichteten Position Euro-pa nicht verändert.

Amerika wird für die nächsten Jahre der dominierende Wirtschaftsraum bleiben. Entsprechend wird – auch getrieben durch den Grundsatz: „starke Wirtschaft hat eine starke Währung“ – der US-$ weiter zulegen. Mit dem kürzlichen Bruch des sehr starken Widerstandes bei 1,0448 US-$/€ ist der Weg in Richtung Parität nun sehr klar vorgegeben. Hiernach ist auch eine weitere Bewegung unter 0,96 in Richtung des All-Time-Highs gegen den Euro bei 0,84 US-$/€ sehr gut möglich. Entsprechend haben wir unsere US-$-Positi-onen weiterhin nicht abgesichert.

Auch Anleihen werden von sinkenden Zentralbankzinsen profitieren. Wir haben unsere Positionen in langlaufenden Staatsanleihen unverändert gehalten.

Ob bei Gold die Luft nun raus ist – oder ob es nur ein heftigeres Durchatmen war – vermögen wir nicht zu beurteilen. Spannend wird der zu erwartende Test des All-Time-Highs in den nächsten Tagen… Wir sind hier weiterhin nicht investiert.