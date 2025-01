Luxusbekleidungs-Hersteller Burberry überrascht positiv - Aktie steigt kräftig

LONDON (dpa-AFX) - Der britischen Luxusbekleidungs-Herstellers Burberry hat dank einer höheren Nachfrage in den USA mit seinen Quartalszahlen positiv überrascht. Die Erlöse gingen damit im dritten Geschäftsquartal bis 28. Dezember zwar insgesamt immer noch zurück, aber nicht so stark wie erwartet. Auf vergleichbarer Basis sank der Einzelhandelsumsatz um vier Prozent auf 659 Millionen britische Pfund (780 Mio Euro), wie Burberry am Freitag mitteilte. Experten hatten mit einem Rückgang um fast 13 Prozent gerechnet. Die gestiegene Nachfrage in Amerika kam unerwartet. Auch in China lief es trotz Rückgängen besser als gedacht.

Bei Anlegern an der Börse weckte dies die Hoffnung auf eine Erholung im Luxusmarkt. Die Burberry-Aktien stiegen am Freitagvormittag um bis zu 15 Prozent. Damit kletterte ihr Kurs auf den höchsten Stand seit April. Die Papiere zogen auch andere Luxusmarken mit. Der Konzern warnte jedoch, dass das wirtschaftliche Umfeld weiterhin unsicher sei und sich die Transformation noch in einem frühen Stadium befinde. Konzernchef Joshua Schulman hatte im vergangenen Jahr angekündigt, die Marke zu überholen, nachdem die Verbraucher aufgrund der gestiegenen Preise ihre Ausgaben gedrosselt hatten./knd/stw/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Burberry Group Aktie Die Burberry Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,91 % und einem Kurs von 14,26 auf Tradegate (24. Januar 2025, 10:48 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Burberry Group Aktie um +9,10 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,57 %. Die Marktkapitalisierung von Burberry Group bezifferte sich zuletzt auf 5,11 Mrd.. Burberry Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,8800 %.