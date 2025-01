APA ots news: FMA startet Instagram-Kanal "Reden wir über Geld - powered by FMA" für Verbraucherthemen im Finanzbereich

Wien (APA-ots) - Der kollektive Verbraucherschutz ist für die österreichische

Finanzmarktaufsicht (FMA) auch in diesem Jahr wieder ein Schwerpunkt der Aufsichtsarbeit. Dazu gibt die FMA schon seit vier Jahren die Reihe "Reden wir über Geld" heraus. Darin werden einmal im Monat Finanzthemen aufgegriffen, die in den Eingaben und Anfragen von Verbraucher:innen bei der FMA eintreffen.



Heute geht "Reden wir über Geld" nun den nächsten Schritt und startet einen Kanal auf Instagram: "Reden wir über Geld - powered by FMA", zu finden unter @redenwiruebergeld. Als erstes Thema geht es um Sofortkredite - Konsumkredite, die auch online beworben und mit wenigen Mausklicks abgeschlossen werden können, Ratenzahlungskredite, und "Buy now, Pay later"-Modelle. "Das ist die logische Fortsetzung für unsere erfolgreiche Publikation Reden wir über Geld, mit der wir über diesen Kanal auch jüngere Leser:innen erreichen wollen", so FMA-Vorstände Helmut Ettl und Eduard Müller. "Thematisch hat diese Zielgruppe natürlich besondere Interessen und Bedürfnisse, denen wir auf Instagram auch gerecht werden wollen."



Nach dem Start mit Instagram folgen in den nächsten Wochen auch ein "Reden wir über Geld"-Podcast sowie ein Videoformat. Bei der Entwicklung dieser Formate wurde die FMA von der Content Agentur Austria unterstützt. Die Content Agentur Austria ist ein Teil der Mediengruppe Wiener Zeitung und unterstützt Bundeseinrichtungen sowie privatwirtschaftliche Unternehmen mit Content-Dienstleitungen.

Folgen Sie "Reden wir über Geld - powered by FMA" auf Instagram: @redenwiruebergeld oder über den Link

https://www.instagram.com/redenwiruebergeld/



