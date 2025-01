Finanzprofi erklärt 5 Strategien, um Geld zurückzulegen (FOTO)

Bielefeld (ots) - Kaum ein Vorsatz wird so oft gefasst - und so schnell

gebrochen - wie der, endlich Geld zur Seite zu legen. Ob für den Notgroschen,

die Altersvorsorge oder größere Wünsche: Oft fehlt es an klaren Strategien und

dem Durchhaltevermögen.



Dabei ist es ohne weiteres möglich, Geld beiseite zu legen und sich ein Vermögen

aufzubauen, und zwar nicht nur mit hohem Einkommen oder einem umfangreichen

Budget. Wichtig ist es jedoch, die richtige Methode auszuwählen, einen klaren

Überblick der Finanzen zu behalten und strukturiert sowie bedachtsam vorzugehen.

Der folgende Beitrag zeigt mithilfe praktischer Tipps und Hinweise, wie der

Vermögensaufbau dauerhaft gelingen kann und das Sparen nicht nur ein

kurzfristiger Neujahrsvorsatz bleibt.









Wer einen guten Vorsatz umsetzen möchte, hat die besten Erfolgsaussichten, wenn

er sein Wunschergebnis möglichst konkret formuliert. Das gilt auch für die

Vermehrung des Vermögens. Anstatt einfach nur zu planen, mehr zu sparen, sollte

klar definiert werden, welches Ziel erreicht werden soll. Hierfür bedarf es

einer realistischen Ermittlung des Ist-Zustands, um anschließend zu bestimmen,

wie das Ergebnis am Ende des Jahres, in zwei oder fünf Jahren aussehen soll. Das

kann eine ungefähre Summe sein, aber auch ein spezieller Wunsch, den man sich

erfüllen möchte. Es ist nicht zwingend erforderlich, das Ziel bis ins letzte

Detail zu bestimmen, es sollte aber grundsätzlich prüf- und messbar sein.



Ermittlung des aktuellen Standes



Um den Weg festzulegen, der zum definierten Ziel führen soll, ist es wichtig, zu

erkennen, wo man aktuell steht. Hierfür reicht es schon, sämtliche finanziellen

Ressourcen aufzulisten, zum Beispiel handschriftlich, in einer Datei oder App.

Sämtliche Vermögenswerte, vom normalen Girokonto über Tagesgeldkonten bis hin zu

Rentenversicherungen, Depots, Aktien oder ETFs werden hier angeführt. Diesen

Vermögenswerten werden dann die Schulden gegenübergestellt. Dazu zählen Kredite

und Darlehen, Leasingraten und sonstige Verbindlichkeiten. Beides wird summiert,

die Differenz zwischen Soll und Haben sollte idealerweise positiv sein.



Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben



Daran anknüpfend erfolgt eine Aufstellung sämtlicher Einnahmen und Ausgaben, die

jeden Monat anfallen. Einnahmen umfassen beispielsweise Gehälter sowie Miet-

oder Kapitaleinkünfte. Zu den Ausgaben gehören sowohl fixe Kosten wie Miete,

Gas- oder Strompauschale oder Kosten für Telefon und Internet als auch variable

Werte. Ein Haushaltsbuch kann dabei unterstützen, indem es einen Überblick der

Ausgaben bietet und zeigt, inwieweit sie sich zu den Einnahmen enthalten. Seite 2 ► Seite 1 von 2





