Gericht billigt Varta-Sanierung endgültig

HelicopterBen schrieb 25.07.24, 10:44

Auch wenn das Sanierungsgutachten positiv für die Aktionäre ausfiele kann man sich auf 0 Euro im Ergebnis für die freien Aktionäre einstellen. Das Gesetz bildet Gläubigerklassen, also vorrangige Anleihegläubiger, die Sozialversicherungen, der Staat mit seinen Steuern, nachrangige Anleihegläubiger, Aktionäre. Man kann die Gläubiger in weitere Untergruppen aufspalten und das wird auch ausgenutzt werden. Alle sind dann abstimmungsberechtigt zum Sanierungsplan, und so bekommt man dann seine erforderlichen 75% zusammen. Selbst wenn 50% der Aktionäre mit Nein stimmen, weil totalenteignet, stimmt der Großaktionär der die KE garantieren darf mit Ja, alle vorrangig besicherten Anleihegläubiger und auch die Nachrangigen denen man die Hälfte an Kapitalerhalt zusichert ebenso, und das sind dann 75%+X in toto. So ist deren Plan. Vorgespräche mit Sicherheit eingeschlossen.



Die zwischenzeitlichen Kursanstiege bei Varta sind eindeckende Leerverkäufer, eventuell auch der Großaktionär selbst, ggf. über Strohmänner der sich Stimmenanteile kauft um mit "Ja" zu stimmen (eine Stimme kostet ja unter 2 Euro, ist also momentan recht "billig"), und es dürfte auch Wertpapierleihgeschäfte geben, damit man sich dann für den "Record Day", den Stichtag an dem die Stimmrechte zur HV wirksam sind ein paar Millionen Vartaaktien leiht, was für die Verleiher (in der Regel alle großen Depotbanken und die Fonds) möglicherweise der letzte Tag ist um mit dieser Aktie noch mal "Kasse" zu machen. Da sie dazu die Leihe bei den Leerverkäufern beenden müssen, könnte die Aktie zwischenzeitlich recht hübsch steigen, denn die müssen dann eindecken (keine Kaufempfehlung!).