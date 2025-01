Carl Zeiss Meditec weiter im Aufwind - Nächste Kaufempfehlung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der neue Optimismus einiger Analysten treibt bei Carl Zeiss Meditec die Erholungsrally am Freitag weiter an. Nachdem am Vortag das Analysehaus Equita dem Medizintechnik-Hersteller bereits eine Kaufempfehlung ausgesprochen hatte, folgte nun die britischen Großbank HSBC. In der Folge knüpften die Papiere mit einem Anstieg um 5,1 Prozent an ihr Vortagesplus an, das mehr als sieben Prozent betragen hatte.

Seit Mitte Januar, als sie mit 44,28 Euro ihr niedrigstes Niveau seit 2017 erreicht hatten, haben die Carl-Zeiss-Aktien schon mehr als ein Viertel an Wert gewonnen. Experten positionieren sich neuerdings optimistisch für das Jahr 2025, unter anderem in Erwartung besserer Auftragseingänge. Equita hatte am Vortag eine gute Einstiegsmöglichkeit betont, ähnlich wie die Privatbank Hauck & Aufhäuser schon Anfang Januar, als sie Carl Zeiss Meditec zu den "Top Picks" für 2025 zählte.