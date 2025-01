Einkaufsmanagerindex signalisiert leichtes Wachstum

LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im Januar überraschend deutlich verbessert. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex stieg einer ersten Berechnung zufolge um 0,6 Punkte auf 50,2 Punkte, wie S&P am Freitag in London mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt nur mit einem Anstieg auf 49,7 Punkte gerechnet. Der Gesamtindikator steigt so knapp über die Expansionsschwelle von 50 Punkten. Es wird also eine zunehmende wirtschaftliche Aktivität signalisiert.

Verbessert hat sich der Indikator für die Industrie. Er signalisiert aber weiterhin eine Schrumpfung. Im Dienstleistungssektor ging der Wert hingegen geringfügig zurück.