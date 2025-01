Wie die Otter Heizung & Sanitärsysteme GmbH den Wandel gestaltet (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Schwarzach (ots) - In der Handwerksbranche muss sich einiges ändern - vor allemim Bereich Digitalisierung. Dabei stehen Betriebe aktuell vor derHerausforderung, Handwerk und zeitgemäße Prozesse zu vereinen. Kevin Mechler hatdie Chancen, die sich daraus ergeben, erkannt: Als Gründer und Geschäftsführerder Otter Heizung & Sanitärsysteme GmbH weiß er beide Bereiche gekonnt zukombinieren und macht das Handwerk zukunftsfähig. Wie ihm und seinem Team dasgelingt, erfahren Sie hier.Viele Branchen setzen bereits auf innovative Prozesse - anders sieht es imHandwerk aus: Zwar versteht sich von selbst, dass manche Bereiche nichtdigitalisiert werden können - und das sollen sie auch gar nicht. TraditionelleHandwerksarbeit findet beim Kunden statt, ob es um die Installation vonHeizsystemen, die Umgestaltung von Bädern oder Reparaturen geht. Das bedeutetallerdings nicht, dass Betriebe das Thema schleifen lassen dürfen. "Obwohl denmeisten Handwerksbetrieben bewusst ist, dass sie sich neu aufstellen müssen,treiben sie die Veränderungen kaum aktiv voran", so Kevin Mechler,Geschäftsführer der Otter Heizung & Sanitärsysteme GmbH. "Dabei muss man eseinmal in aller Deutlichkeit sagen: Betriebe, die sich in naher Zukunft nichtdarum bemühen, werden die Konsequenzen spüren: Nicht nur büßen sie ihreWettbewerbsfähigkeit ein und drohen vom Markt verdrängt zu werden. AuchMitarbeiter zieht es zunehmend in Betriebe, die mit der Zeit gehen wollen.""Darum braucht es ein grundlegendes Umdenken in der Branche - und das Handwerkmuss mitziehen", erklärt der Experte weiter. Kevin Mechler ist selbstSHK-Meister und bietet in Zusammenarbeit mit seinen Geschäftspartnern FabianZamzau und Michael Polit mit der Otter Heizung & Sanitärsysteme GmbH seinenPrivat- und Firmenkunden Leistungen im Bereich Heizung, Sanitär und Klima an.Der Betrieb ist im Umkreis von Mosbach, Buchen und dem kleinen Odenwald tätig -immer mehr auch im Neckar-Odenwald-Kreis Richtung Walldürn und imRhein-Neckar-Kreis im Umkreis von Lobbach, Sinsheim und Heidelberg. Damit decktdas Team den Rhein-Neckar-Kreis und den Neckar-Odenwald-Kreis ab. In seinemBetrieb legt er großen Wert auf die enge Verknüpfung von Handwerk und digitalemFortschritt. "Das zählt für unsere digitale Arbeitsweise ebenso wie für diePräsenz in den sozialen Medien. Am Ende erhöhen alle Maßnahmen die Zufriedenheitunserer Kunden, aber auch unserer Mitarbeiter", so Kevin Mechler. Damit ist dieOtter Heizung & Sanitärsysteme GmbH Vorbild für viele andere Handwerksbetriebe,die den Schritt in eine digitale Zukunft noch gehen müssen.Große Offenheit für Fortschritt und Innovation