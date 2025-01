Dank dieser krassen Dividendenerhöhung scheffelt Warren Buffett noch mehr Kohle!

Die Anteile des Kreditkartenanbieters, Zahlungsabwicklers und Reiseversicherungsanbieters American Express gehören mit einem Plus von über 75 Prozent in 12 Monaten mit zu dem Besten, was die US-Finanzbranche aktuell zu bieten hat.

Einerseits profitiert das Unternehmen von hohen Zinserträgen, andererseits entwickelt sich das Zahlungsgeschäft angesichts der ungebrochenen Reise- und Konsumlust der Verbraucherinnen und Verbraucher anhaltend stark – ohne dass es bislang zu einer signifikanten Häufung von Zahlungsausfällen gekommen wäre.