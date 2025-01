Cardano und Tron: Top-10-Kryptos durch die Altcoin-Revolution in Gefahr?

Bildquelle: Remittix

Cardano und Tron gehören schon seit einiger Zeit zu den Top 10 der Kryptowährungen, doch mit dem frischen Zustrom neuer Krypto-Projekte kommt auch ein harter Wettbewerb auf.

Eines davon ist Remittix (RTX), ein PayFi-Projekt, das Krypto-zu-Fiat-Transaktionen transformiert. Remittix, das als „New XRP“ bezeichnet wird, revolutioniert mit seinem innovativen PayFi-Modell den grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr. Mit einigen der besten neuen Altcoins steht Remittix im Rampenlicht und scheint bereit zu sein, etablierte Kryptowährungen wie Tron (TRX) und Cardano (ADA) vom Thron zu stoßen.

Mit einem Preisanstieg von über 88 %, mehr als 8.000 Inhabern und einer in drei Wochen gesammelten Finanzierung von über 5,3 Millionen US-Dollar scheint dieses Potenzial für $RTX wahrscheinlich zu sein.

Kann Tron (TRX) die optimistische Prognose erfüllen?

Die Tron-Preisdiagramme zeigen, dass die Kryptowährung trotz der allgemein positiven Stimmung auf dem Markt immer noch im roten Bereich gehandelt wird. CoinMarketCap-Berichte zeigen, dass der TRX-Preis in der vergangenen Woche um 2,3 % gesunken ist. Dieser rückläufige Trend erstreckt sich auch auf die zweiwöchentlichen und monatlichen Zeiträume auf dem Diagramm. Der Tron-Preis konsolidiert sich auf den Wochen-Charts zwischen den Preiszonen von 0,22 $ und 0,29 $.

Experten sagen voraus, dass der Tron-Preis wieder auf ein höheres Niveau steigen könnte, da die Marktstimmung optimistisch wird. Darüber hinaus zeigen technische Indikatoren wie der Stochastic Fast (14) und der Williams Percent Range (14) bullische Anzeichen, die eine Trendwende unterstützen. Diese Möglichkeit hängt jedoch von der Volatilität des Marktes ab.

Cardano (ADA) Whales Activity Leaves Investors Hopeful

Trotz der pessimistischen Stimmung, die die meisten Top-10-Kryptowährungen betrifft, verzeichnet Cardano Gewinne.CoinMarketCap zeigt, dass der ADA-Preis in den Wochen-Charts um 24,4 % gestiegen ist, da er die 1-Dollar-Marke überschritten hat. Die Kryptowährung profitiert davon, dass Wale die Marktbedingungen ausgenutzt haben. Cardano-Wale haben in den letzten 24 Stunden über 30 Millionen ADA gestapelt.

Prognosen zum Cardano-Preis zufolge könnte die Kryptowährung bis Februar 2025 auf 2 US-Dollar steigen. Auch Marktanalysten unterstützen diese optimistische Prognose für die Zukunft des Cardano-Tokens angesichts der positiven Marktdynamik. Sie rechnen mit einem Anstieg des Coin-Werts, der bis auf 3 US-Dollar steigen könnte.

Technisch gesehen liegt der relative Stärkeindex in den Cardano-Preisdiagrammen ebenfalls über der Mittellinie, was auf einen bevorstehenden potenziellen Anstieg hindeutet. Ebenso sind der gleitende Rumpfdurchschnitt (9) und der VWMA (10) flackernde Kaufsignale, was bedeutet, dass die Bullen die Kontrolle haben.

Remittix (RTX): Neue Kryptowährung revolutioniert grenzüberschreitende Zahlungen

Remittix (RTX) ist eine revolutionäre PayFi-Lösung, die entwickelt wurde, um die Welt der Kryptowährungen mit der traditionellen Finanzinfrastruktur zu verbinden und die Art und Weise, wie wir grenzüberschreitende Zahlungen abwickeln, zu verändern. Remittix ermöglicht es Benutzern, über 50 Kryptowährungen in Fiat-Geld umzutauschen und Zahlungen an jedes Konto weltweit zu tätigen und zu empfangen.

Um auch Unternehmen und Händler in das Angebot einzubeziehen, bietet die Plattform das Pay-API-Tool, mit dem Händler und Unternehmen Zahlungen in Kryptowährung akzeptieren, in eine der 30 von ihnen bevorzugten Fiat-Währungen umrechnen und direkt auf ihre Konten einzahlen können.

Remittix legt großen Wert auf Sicherheit. Daher wurden seine Smart Contracts von SolidProof und BlockSAFU geprüft, um einen zuverlässigen Schutz vor Betrug und böswilligen Akteuren zu gewährleisten. Die Plattform wird außerdem Liquiditäts- und Team-Token für drei Jahre sperren, was ihren Wunsch nach langfristiger Stabilität und einer Spitzenposition unter den besten neuen Altcoins bekräftigt

Der native Token der Plattform, $RTX, wird im Netzwerk verwendet, um Transaktionen und das Staking zu erleichtern. $RTX befindet sich derzeit im Presale und verzeichnet einen beachtlichen Erfolg in Bezug auf Preis, Inhaber und eingeworbene Mittel. Experten sagen voraus, dass $RTX bis zum Ende dieses Quartals um das Fünffache steigen und ADA und TRX von der Liste der Top-10-Kryptowährungen verdrängen könnte.

Treten Sie jetzt dem Presale und der Community bei!

Website: https://remittix.io/

Gemeinschaft: https://linktr.ee/remittix



Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und ist nicht als Anlageberatung gedacht. Der Inhalt stellt keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Die Leser sollten ihre eigenen Nachforschungen anstellen und sich von Finanzberatern beraten lassen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. Die dargestellten Informationen sind möglicherweise nicht mehr aktuell und können veraltet sein. Mit dem Zugriff und dem Lesen dieses Artikels erklären Sie sich mit den oben genannten Informationen und dem Haftungsausschluss einverstanden.

Die bereitgestellten Informationen stellen keine Finanz-, Investitions- oder Anlageberatung dar. Kryptowährungen und Token-Investitionen sind mit erheblichen Risiken verbunden und können zu einem vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Bitte führen Sie stets Ihre eigene Recherche durch und konsultieren Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater, bevor Sie Investitionen tätigen. Dieser Text ist ein Gastbeitrag und spiegelt nicht zwangsläufig die Meinung der Plattform oder des Betreibers wider.