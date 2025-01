Das ist die einzige Cannabis-Aktie, die Anleger jetzt kennen müssen!

Andererseits ist in die Legalisierungsbemühungen in den USA kein neuer Schwung gekommen. Die eigentlich für vergangene Woche geplante Anhörung zu einem möglichen Rescheduling, also die Einstufung von Cannabis in eine niedrigere Gefahrenklasse, wurde verschoben. Auch ist unklar, wie sich US-Präsident Donald Trump und die Republikaner in dieser Frage verhalten werden. Das sorgt für Unsicherheit und Zurückhaltung.

Sorgt Trump in der Cannabis-Branche für neuen Schwung?

Zumindest einige Marktbeobachter vermuten jedoch, dass die neue Regierung ähnlich wie zuvor bei Kryptowährungen einen progressiven Kurs verfolgen und die Legalisierungsdebatte damit wieder neu aufleben lassen könnte. Das dürfte für neuen Schwung auch in den Aktien sorgen, die in den vergangenen Monaten von einem Tief zum nächsten taumelten, vor allem bei Canopy Growth.

Ohnehin sollte Canopy Growth nicht die erste Wahl von Anlegerinnen und Anlegern sein, die in die Branche investieren möchten – es gibt deutlich besser Alternativen. Zum Beispiel OrganiGram, das mit einem konstruktiven technischen Setup und Profitabilität, die zum Greifen nah ist, überzeugt.

Abwärtstrend, aber im Unterschied zur Konkurrenz überschaubare Verluste

Wie für viele Cannabis-Aktien war 2024 auch für OrganiGram, das in Kanada beheimatet ist und es an der US-Technologiebörse Nasdaq auf einen Börsenwert von 200 Millionen US-Dollar bringt, kein gutes Börsenjahr. Die Anteile sind in den vergangenen 12 Monaten um rund 8 Prozent gefallen. Das unterscheidet sie jedoch positiv von Canopy Growth und Tilray Brands, die um 53 beziehungsweise 42 Prozent nachgegeben haben.

Selbst bei einem Minus von 8 Prozent ist jedoch klar, dass die Aktie in einem übergeordneten Abwärtstrend handelt. Neue Rekordtiefs in Serie sind jedoch ausgeblieben, denn gegen den allgemeinen Branchentrend hat OrganiGram in den vergangenen Wochen einen kurzfristigen Aufwärtstrend etablieren können. Dieser sorgte für einen inzwischen respektablen Abstand zur wichtigen Unterstützung bei 1,50 US-Dollar.

Alles deutet auf eine Vorentscheidung hin ...

Nach der Bodenbildung hier sowie ersten Erholungsgewinnen handelt OrganiGram inzwischen in einer von großer Spannung geprägten Ausgangslage. Sollten die jüngsten Kursgewinne nicht verteidigt werden können, droht der Bruch der Unterstützung und ein Anlaufen der Abwärtstrendunterkante bei rund 1,30 US-Dollar. Selbst ein neues 52-Wochen-Tief wäre nicht auszuschließen.

Zur Oberseite hingegen besteht die Chance auf prozyklische Kaufsignale. In den vergangenen Tagen hat sich die Aktie an der 50-Tage-Linie orientiert. Nun könnte der Sprung in Richtung der oberen Trendlinie erfolgen. Sollte diese überwunden werden, warten in kurzer Folge die 200-Tage-Linie, der Horizontalwiderstand bei 1,75 US-Dollar sowie die Oberkante des kurzfristigen Aufwärtstrends. Sollten diese überwunden werden, wäre der Weg bis 2,00 US-Dollar und darüber hinaus frei.

... mit den besseren Chancen für die Bullen!

Für dieses Szenario spricht, dass die Aktie trotz überschaubarer Kursgewinne substanzielle technische Verbesserungen erzielt hat. Sowohl der Relative-Stärke-Index (RSI) als auch der Trendstärkeindikator MACD befinden sich begleitend zum Trend der Aktie in Aufwärtstrends und bestätigen diesen damit.

Dem MACD ist sogar der Sprung über die Nulllinie gelungen, womit dieser eine Aufwärtsbewegung der Aktie anzeigt. Der RSI hat sich unterdessen von überverkauften auf neutrale Niveaus verbessern können, sodass er höheren Kursen der Aktie nicht im Wege steht. Für eine weitere Verbesserung der vielversprechenden Ausgangslage sollte der MACD nun noch über seine Signallinie klettern.

Fazit: Nicht nur technisch, sondern auch fundamental überlegen

Nicht nur der Blick auf den Chart, der aktuell ein Trendwende-Setup zeigt, überzeugt. Auch die Unternehmensfinanzen sind für die Verhältnisse der Branche äußert solide. Den Kanadiern ist in den vergangenen fünf Jahren fast die Verdoppelung ihrer Umsätze von 60,4 auf 118,2 Millionen US-Dollar gelungen – und zwar ohne, dass die Verluste explodiert sind, die im vergangenen Jahr bei 33,6 Millionen US-Dollar lagen. Das aber soll sich in den kommenden zwei Geschäftsjahren ändern.

Für 2026 wird erstmals dauerhafte Profitabilität und ein positives Betriebsergebnis erwartet. Schon im vergangenen Quartal belief sich der Fehlbetrag auf überschaubare 4,0 Millionen US-Dollar, im Vierteljahr zuvor war sogar ein positiver Betriebsabschluss mit einem Gewinn von 2,1 Millionen US-Dollar gelungen. Das hebt OrganiGram positiv von vielen Konkurrenten ab.

Auch die Bilanz des Unternehmens liest sich gut. Die liquiden Reserven liegen bei knapp 80 Millionen US-Dollar und machen damit 40 Prozent der Marktkapitalisierung aus. Langfristige Schulden haben die Kanadier keine. Das führt nach Abzug sonstiger Verbindlichkeiten zu einem Nettovermögen von 76,2 Millionen US-Dollar. Auch hier zum Vergleich: Canopy Growth und Tilray stehen unter dem Strich mit 279,2 beziehungsweise 121,5 Millionen US-Dollar in der Kreide.

Anlegerinnen und Anleger, die in der Cannabis-Branche einen Fuß in Tür stellen wollen, sollten daher auf die beliebten, aber finanziell desolaten Titel verzichten und stattdessen den Anteilen von OrganiGram eine Chance geben.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion