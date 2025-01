audius: Wachstumsstark, profitabel und günstig

Mit rund 700 Mitarbeitern und einem für 2024 geschätzten Umsatz von 83 Mio. Euro gehöre audius laut SMC-Research zu den größten deutschen Anbietern von IT-Services. Und auch zu den wachstumsstärksten. Allein zwischen 2019 und 2023 sei der Umsatz mehr als verdreifacht worden, wozu neben stetigem organischem Wachstum auch mehrere Zukäufe beigetragen haben, so die Analysten. Diesen Expansionskurs habe audius trotz der widrigen Rahmenbedingungen auch in den letzten beiden Jahren fortsetzen können, 2024 dürfte sich der Zuwachs auf rund 6 Prozent belaufen haben. Obwohl die EBITDA-Marge wegen des Inflationsschubs und der dadurch steigenden Gehälter zuletzt etwas gesunken sei, sei die Profitabilität grundsätzlich solide. Im Durchschnitt der Jahre 2020 bis 2023 habe eine zweistellige EBITDA-Marge erwirtschaftet werden können, letztes Jahr dürfte sie noch immer im oberen einstelligen Bereich gelegen haben.

Dank einer guten Positionierung in aussichtsreichen Märkten, einer breiten Kundenbasis und einer bewährten Strategie wolle audius den Umsatz bis 2026 auf über 115 Mio. Euro weiter erhöhen. Der hohe Auftragseingang des letzten Jahres, in dessen Folge sich der Auftragsbestand zwischen Anfang 2024 und Ende September um ein Drittel auf 76 Mio. Euro erhöht habe, zeige, dass sich das Unternehmen auf dem richtigen Weg befinde. Wichtige Treiber des geplanten Wachstums seien dabei die laufende Ergänzung des Leistungsspektrums um weitere Themen (zuletzt um MDM, AWS und KI), mit der nicht zuletzt bestehende Kundenbeziehungen stärker monetarisiert werden können, die weitere Internationalisierung sowie Akquisitionen.

Grundlage des Wachstumskurses bilde eine exzellente Bilanzsituation mit einer sehr hohen Eigenkapitalquote und einer komfortablen Nettoliquidität. Zudem verfüge audius über ein erfahrenes Management, das selbst einen hohen Aktienanteil halte.

Die Analysten sehen die Gesellschaft deswegen in einer guten Position, um das stetige und profitable Wachstum fortzusetzen, und haben ihren Schätzungen ein entsprechendes Szenario zugrunde gelegt. Dabei stellen sie aber, wie bisher, ausschließlich auf die organische Entwicklung ab. Da audius aber auch via Akquisitionen wachsen wolle, dies schon in der Vergangenheit mehrfach erfolgreich umgesetzt habe und aufgrund der starken Bilanz dazu auch sehr gut in der Lage sei, bilde die Bewertung der Analysten nur einen Teil des Potenzials ab.

Gleichwohl sieht SMC-Research den fairen Wert bei 20,00 Euro je Aktie und damit sehr deutlich oberhalb des aktuellen Kurses. Dementsprechend bestätigen die Analysten ihr Urteil „Buy“.

