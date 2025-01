UBS stuft Shell (neu) auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell auf "Buy" belassen. Der Ölsektor könne bei der Reduktion des CO2-Ausstoßes zwar weiterhin eine wichtige Rolle spielen, doch bestimmten auch die Renditen die Entwicklungen, schrieb Analyst Joshua Stone in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die Konzerne dürften sich also eher nach dem Tempo ihrer Kunden richten./mis/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2025 / 16:53 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2025 / 16:53 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,30 % und einem Kurs von 31,54EUR auf Tradegate (24. Januar 2025, 11:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Joshua Stone

Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m