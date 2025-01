Carl Zeiss Meditec - Aktie im Rampenlicht - 24.01.2025

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Carl Zeiss Meditec in den letzten drei Monaten Verluste von -14,83 % verkraften.

Mit einer Performance von +7,29 % konnte die Carl Zeiss Meditec Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,21 % geändert.

Der neue Optimismus einiger Analysten treibt bei Carl Zeiss Meditec die Erholungsrally am Freitag weiter an. Nachdem am Vortag das Analysehaus Equita dem Medizintechnik-Hersteller bereits eine Kaufempfehlung ausgesprochen hatte, folgte nun die …

Der Dax hat seine Rekordjagd am Freitag fortgesetzt. Allerdings reichte es nicht ganz für die Marke von 21.500 Punkten. Am Ende der ersten Handelsstunde legte der deutsche Leitindex 0,30 Prozent auf 21.474 Punkte zu. Der Eurozonen-Index EuroStoxx …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.