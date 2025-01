Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 27.01.2025 bis 31.01.2025

Wiesbaden (ots) - (die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)



Montag, 27.01.2025



- (Nr. 035) Absatz von Tabakwaren, Jahr 2024



Dienstag, 28.01.2025





- (Nr. N004) Textilabfälle privater Haushalte in Deutschland und EU sowieTextilabfall-Exporte, Jahre 2013-2023- (Nr. 05) Zahl der Woche: Erwerbssituation von Rentner/-innen nachRenteneintritt in Deutschland und der EU, Jahr 2023Mittwoch, 29.01.2025- (Nr. 036) Von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen in Deutschland(Erstergebnisse der Erhebung zu Einkommen und Lebensbedingungen, EU-SILC),Jahr 2024- (Nr. 037) Zensus 2022: Daten zu Bundestagswahlkreisen neu in derZensusdatenbankDonnerstag, 30.01.2025- (Nr. N005) Zum Weltkrebstag am 4.2.2025: Krebsbehandlungen und Krebs alsTodesursache, Jahre 2003-2023- (Nr. 038) Außenhandelspreise, Dezember und Jahr 2024- (Nr. 039) Bruttoinlandsprodukt, Schnellmeldung, 4. Quartal 2024, 10:00 UhrFreitag, 31.01.2025- (Nr. 040) Umsatz im Einzelhandel, Dezember und Jahr 2024- (Nr. 041) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose,Erwerbslosenquote), Dezember 2024- (Nr. 042) Fluggäste und Luftfracht an deutschen Flughäfen, Jahr 2024- (Nr. 043) Verbraucherpreisindex (inklusive HarmonisierterVerbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, Januar 2025 (im Laufe desTages)(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebotdes Statistischen Bundesamtes zu finden unter:https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html