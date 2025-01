GOLDMAN SACHS stuft ERICSSON B auf 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Ericsson mit einem Kursziel von 58 schwedischen Kronen auf "Sell" belassen. Die Schweden hätten beim operativen Ergebnis die Erwartungen im vierten Quartal etwas verfehlt, schrieb Analyst Alexander Duval am Freitagmorgen. Auch das Wachstumssignal für den Jahresbeginn liege unter dem Konsens./ag/menVeröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2025 / 07:34 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Telefon L.M.Ericsson (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,60 % und einem Kurs von 7,776EUR auf Tradegate (24. Januar 2025, 12:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Alexander Duval

Analysiertes Unternehmen: ERICSSON B

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 58

Kursziel alt: 58

Währung: SEK

Zeitrahmen: 12m