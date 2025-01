Rohstoffe, Autos, Luxus höher - Trump-Zollaussagen treiben an

Hier der chart von Mercedes mit der DAX-Indikation. Ging man davon aus, das das ARP stützend wirken würde, zeigt mir die Übersicht, das eher fallende Notierungen, wie von mir in Aussicht gestellt, erwartet würden. In 2023 war am Anfang die Autowelt noch in Ordnung, aber wenige Monate vorher, war ja Regierungswechsel, das sollte sich auf den Autosektor auswirken.Der DAX fiel von Januar bis November 2023, anfangs leicht fallend, ab September etwas mehr. Und siehe da, trotz "Stützkäufe" durch das ARP, wurde auch die Mercedes Aktie in die Tiefe geführt, mit einem Tief um die Zeit des Israelkonfliktes. Ab November zog dann der DAX in die Höhe, die Mercedes machte dieses Aufwärts ebenfalls mit, bis zum vorherigen Hoch am Startpunkt, bei 75€ im April 2024. Der DAX zog nach etwas seitwärts weiter nach Norden, von ATH zum nächsten ATH. Die Politik sorgte dafür das die Industrie in Deutschland die Fahrt verliert, und Mercedes Stern begann zu fallen. Bis zum Ende des ARPs Ende NOV 2024. Da bildete sich um 52€ ein Boden, der mit Jahresbeginn 2025 den Kurs etwas steigen lassen konnte, aktuell um 56€ rum. Nimmt man den ARP-Start bei 75€, und sieht wo es am Ende gelandet ist, scheint die Aussage hier, das der Kurs der Aktie durch das ARP fallen würde, eingetroffen zu sein. Mit dem Start des Programmes hatten einige trader wohl Kursziele oberhalb 75€ in Erwartung, diese konnte nicht erfüllt werden. Zwar wurden die 75€ während der Laufzeit 2 mal wieder erreicht, aber nur als kurze Höhenluft. Seit dem letzten Hoch im April 2024, wurden nur tiefere Tiefs erreicht, final mit Beendigung des ARPs. Aktuell sind Kurse unter 60€ mal Einstiegskurse gewesen, aber das Verbrenneraus, die mangelnde Nachfrage der überteuerten Fahrzeuge, lässt nun ein Vakuum erahnen. Der folgende Blick zeigt uns die Kennzahlen rund um die Aktie: https://www.onvista.de/aktien/kennzahlen/Mercedes-Benz-Group… Hier sieht es danach aus, das auch dieses Jahr kein glorreiches für Mercedes sein wird. Zwar scheint eine gute Dividendenrendite für 2024 da zu sein, ob das aber für einen Einstieg reicht, bei DAXstand quasi am ATH, wage ich zu bezweifeln. Fällt der DAX, werden auch die in ihm geführten Werte mit nach unten genommen.Mein persönlicher Blick, auf Tagesbasis waren gute Strecken mit short oder long-Positionen zu fahren. Relativ entspannt, weil es bei der Aktie im ARP-Zeitraum keine dramatischen Kerzen gegeben hat. Ruhiges Fahrwasser, zumindest durch das ARP gestützt.Ich hoffe das der ein oder andere Leser dieser Diskussion etwas positives hier mitnehmen konnte, und dankeschön an die hier angezeigten 41059 Aufrufer.Hiermit beende ich die ARP-Begleitung. und wünsche allen Lesern hier gute trades, egal in welche Richtung uns der Markt, treiben wird.