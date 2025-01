Ambulant-stationäre Operationssäle und Barrierefreiheit fördern

Berlin (ots) - Die Verordnung über den Transformationsfonds im

Krankenhausbereich setzt wichtige und notwendige Impulse für Fördervorhaben zur

Optimierung der Krankenhausstrukturen in Deutschland. Über die

Förderungsmöglichkeiten von baulichen und digitalen Vorhaben hinaus bietet sie

insbesondere auch Förderungen für Personalmaßnahmen. Das umfasst beispielsweise

die Übernahme von Kosten für die erstmalige Akquise oder Qualifizierung von

Fachärzten und Pflegepersonal. "Die Förderung personeller Kosten wird den

Häusern helfen, neben den baulichen und organisatorischen Maßnahmen auch die

notwendigen personellen Ressourcen aufzubauen", hebt Christoph Radbruch,

Vorsitzender des DEKV, hervor.



Stellungnahme gibt Verbesserungsimpulse





Für eine abschließende Bewertung des Referentenentwurfs fehlen jedochentscheidende Elemente. Neben dem Leistungsgruppen Grouper des InEK[1] stehtunter anderem die Verordnung zu den Mindestfallzahlen aus. Diese Bausteinewerden jedoch für eine effektive Umsetzung der Verordnung dringend benötigt.Obwohl der Deutsche Evangelische Krankenhausverband (DEKV) und die DiakonieDeutschland den Referentenentwurf der Verordnung begrüßen, geben sie in ihrergemeinsamen Stellungnahme (https://dekv.de/stellungnahme-zur-krankenhaustransformationsfonds-verordnung-khtfv/) sechs Impulse für eine Verbesserung.- Umwandlung stationärer in ambulant-stationäre Operationssäle Ein wichtigerfehlender Fördertatbestand ist die Umwandlung bestehender stationärerOperationssäle in ambulant-stationär nutzbare Einrichtungen. Diese Maßnahmesichert, trotz der aus Wirtschaftlichkeitsgründen notwendigenBettenreduzierung, eine hochwertige Patientenversorgung. "Durch den Aufbauambulanter Kapazitäten wird das Risiko von Engpässen, insbesondere inländlichen Gebieten, minimiert. Langfristig führt dies zu einer Senkung derBetriebskosten und einem effizienteren Ressourceneinsatz", so ChristophRadbruch, Vorsitzender des DEKV.- Barrierefreiheit stärken Frau Elke Ronneberger, Bundesvorständin der DiakonieDeutschland, ergänzt: "Eine gute Gesundheitsversorgung muss allen Menschenuneingeschränkt zur Verfügung stehen. Deshalb ist es den evangelischenKrankenhäusern ein großes Anliegen, ihre Häuser so umzubauen und zu gestalten,dass sie auch für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, Seh- oderHörbehinderungen oder intellektuellen Beeinträchtigungen leicht zugänglichsind. Dazu brauchen die Krankenhäuser jedoch finanzielle Unterstützung. Ausdem Transformationsfonds sind daher auch Maßnahmen zur Stärkung derBarrierefreiheit von Krankenhäusern zu fördern."Alle sechs Vorschläge entnehmen Sie bitte der ausführlichen Stellungnahme.Sie ist abrufbar unter:https://dekv.de/stellungnahme-zur-krankenhaustransformationsfonds-verordnung-khtfv/[1] Dabei handelt es sich um ein besonderes Computerprogramm zur medizinischenLeistungszuordnung.