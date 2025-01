Neue Expresslinie verbindet JadeWeserPort mit China

Diese neue Direktverbindung der Reederei Kawa Shipping, genannt China-Europe-Expresses (CEX), sei ein Alleinstellungsmerkmal für den JadeWeserPort, sagte Marc-Oliver Hauswald, Geschäftsführer der Marketinggesellschaft, vor rund 250 Gästen bei einer Veranstaltung anlässlich des Erstanlaufs am Freitag.

WILHELMSHAVEN (dpa-AFX) - Deutschlands einziger Tiefwasserhafen, der JadeWeserPort in Wilhelmshaven, verbindet ab sofort eine direkte Containerschiffslinie mit einem der größten Häfen Chinas. Der Frachter "Kawa Ningbo" der chinesischen Reederei Kawa Shipping erreichte den JadeWeserPort am Donnerstagabend 25 Tage nach seinem Start im Hafen Ningbo südlich von Shanghai - noch einen Tag früher als geplant, wie die Marketinggesellschaft des Hafens mitteilte. Üblicherweise brauchen Frachter auf dem Seeweg mit Zwischenstopps zwischen 30 und 40 Tage.

Hafengesellschaft: Kurze Transferzeit bietet Chance



Wilhelmshaven sei der einzige nordeuropäische Containerhafen, der so eine Direktverbindung anbiete, sagte Hauswald. "Diese kurze Transferzeit, eröffnet dem JadeWeserPort die Chance, weitere logistische Netzwerke zu etablieren." Dazu zählten neue Bahnverbindungen etwa nach Budapest oder der Umschlag von Containern in Wilhelmshaven für den Weitertransport in andere Häfen.

An Bord hatte der Frachter nach Angaben des Terminalbetreibers Eurogate rund 1.700 Standardcontainer. Viele der Ladungen versorgten die Batterieindustrie, sagte Michael Blach, Vorsitzender der Eurogate-Geschäftsführung. Ein weiterer Schiffsanlauf ist für Februar vorgesehen. Im Laufe dieses Jahres soll ein kontinuierlicher Fahrplan aufgenommen werden./len/DP/jha