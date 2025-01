Kontrast Personalberatung GmbH aus Hamburg unterstützt bei Sanierung der Bahninfrastruktur

Hamburg (ots) - Headhunter suchen für Brandenburger Spitzenunternehmen mehrere

Spezialist*innen und Leitungskräfte im konstruktiven Ingenieurbau



Ein top Unternehmen für den Infrastrukturbereich Bahn hat die Hamburger

Headhunter Agentur Kontrast Personalberatung GmbH jetzt im neuen Jahr mit einem

Großauftrag betraut. Die erfahrenen Headhunter für das Ingenieurwesen

(https://www.kontrast-gmbh.de/de/headhunter-ingenieurwesen/) sollen nun

mindestens acht Vakanzen für die starke Unternehmensgruppe im Bereich

konstruktiven Ingenieurbau (Tiefbau) besetzen.





Europaweite Großprojekte im Bereich BahnDas Unternehmen ist deutschlandweit und auch in Europa tätig und setztGroßprojekte im Bereich Bahninfrastruktur um. Der krisenfeste Arbeitgeber,welcher auf flexible Arbeitszeitmodelle, Vereinbarkeit von Familie und Berufsowie die individuelle Förderung der Mitarbeitenden setzt, möchte weiterwachsen. Dafür sind jetzt die ausgeschriebenen Stellen zu besetzen - auch ganzeTeams können sich dort bewerben.Vielseitige Stellenangebote im konstruktiven IngenieurbauDie offenen Stellen sind vielseitig, bewegen sich aber alle im Bereichkonstruktiven Ingenieurbau. Gesucht werden unter anderem Projektleiter*innen,Bauleiter*innen, aber auch Planungskoordinator*innen und Nachtragsmanager*innen.Auf der Website der Kontrast Personalberatung GmbH(https://www.kontrast-gmbh.de/de/stellenangebote/ingenieurwesen-technik-1/) sindalle weiteren Informationen zu den einzelnen Stellen zu finden.Über 30 Jahre Erfahrung und neueste Ansätze des Remote-RecruitingsDie Hamburger Headhunter sind bereits seit 1993 am Markt aktiv und besetzen seitüber 30 Jahren für mittelständische Unternehmen Stellen im Ingenieurwesen.Entsprechend können die Personalberater*innen heute auf bewährte Prozesse, großeinterne Kandidatenpools sowie ein erfahrenes fest angestelltes Teamzurückgreifen.Gleichzeitig entwickelt sich die Headhunter Agentur kontinuierlich weiter.Entsprechend kommen bei den Personalsuchen auch moderne Ansätze aus demRemote-Recruiting zum Einsatz, um mit geeigneten Kandidat*innen in den Austauschzu kommen.In allen Interaktionen mit den Auftraggebern und den Kandidat*innen wird immerauf Professionalität, Wertschätzung und auch Qualität geachtet.Pressekontakt:Kontrast Personalberatung GmbHi. A. Oliver KutzBanksstraße 620097 HamburgFon +49 (0)40 76 79 305 - 0E-Mail mailto:oliver.kutz@kontrast-gmbh.dehttps://www.kontrast-gmbh.de/Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/83091/5956217OTS: Kontrast Personalberatung GmbH