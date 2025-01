Novo Nordisk: Darum explodiert die Aktie gerade!

Die Novo-Aktie steigt am Freitag um rund 13 Prozent und dreht damit für 2025 ins Plus. Unser Redakteur Max Gross hat kürzlich Novo Nordisk als Hebel-Idee vorgestellt, die heute knapp 30 Prozent im Plus ist.

Amycretin, ein einmal wöchentlich per Injektion verabreichtes Medikament, zeigte bei übergewichtigen und adipösen Patienten nach 36 Wochen eine durchschnittliche Gewichtsreduktion von 22 Prozent. Im Vergleich dazu verzeichneten Patienten, die ein Placebo erhielten, nur einen Gewichtsverlust von 2 Prozent. Die Studie umfasste 125 Teilnehmer, wobei die häufigsten Nebenwirkungen gastrointestinale Beschwerden waren, die als "leicht bis mittelschwer" eingestuft wurden.