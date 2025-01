Wall Street holt Luft - Nasdaq im Aufwind

da Clearasil, Kronos, Werthaltig & Co. anscheinend gemeinsam Urlaub machen, ist meine Morgen-Pflichtlektüre derzeit immer ganz schnell beendet.Ziemlich wenig los in "unseren" Threads. Da muss man fast zwangsläufig auf andere Diskussionen ausweichen - aber ständig nur Jammern und Meckern und Shorten zu hören&lesen ist auch nicht mein Ding. Tja, wo sind die Zeiten als man die Uhr nach den Morgenbriefings stellen konnte????Will aber anscheinend keiner mehr in die Bresche springen.Was soll`s, ich komm auch alleine klar und an Ideen mangelt es mir ja auch nie. Zumal da ein Ulf ja immer wieder für Nachschub sorgt. Eine KRKA geht mir seit Tagen nicht aus dem Kopf. Aber auch ansonsten gibt es auf der Weltkarte noch paar Flecken welche vom NBIM-II noch unbeackert sind. Sehe gerade dass z.B. eine Schlumberger gestern gute Zahlen geliefert haben und angesprungen sind. Ist/war eigentlich auch noch auf meiner to-do-list wegen der exotischen Flagge. Und auch die Nova Ltd. aus Isreal - wie SLB beide schon mal vor Jahren im Depot - will partout nicht korrigieren wenn man es bräuchte.Apropos korrigieren: was mir auffällt - der Höhenflug der Indizes wird nicht mehr nur noch von einer Handvoll Big-Caps getragen, sondern von einem breiteren Markt. Diese Rotation ist natürlich eine gute Grundlage für die weitere Entwicklung. L' Oreal hat die Korrektur ja weitgehendst hinter sich. Novo ist gerade mitten drin und nach Halbierung sind dort im Thread einige schon am hyperventilieren. Hey, gehört dazu - kann man aber nur locker schreiben wenn das zeitweilige Plus von fast 700% sich jetzt "nur" noch auf 340% beläuft. Auch Apple zeigt einige Ermüdungserscheinungen, während eine Microsoft, TSMC, Alphabet usw. noch "oben" sind. Aber kein Beinbruch wenn es auch dort mal 10-20% runter geht.Geografisch betrachtet hat der DAX-Verlauf natürlich die meisten Anleger buchstäblich überrumpelt. Vor 1-2 Jahren konnte man ja immer nur lesen: um Gottes Willen, nur keine deutschen Aktien!?!?Na ja, hab selber zwar keine Rheinmetall oder Siemens Energy, aber auch eine MüRü, Allianz, Siemens oder Rational haben sich gut geschlagen. Besser jedenfalls als meine Nestle oder Procter oder JNJ. Fazit - Diversifikation ist alles, nicht alle Eier in einen Korb legen.Auf jeden Fall spürt man förmlich die "wall of worry" - viele sind ja am warnen, am verkaufen, am shorten usw. Beste Voraussetzung also, dass es genau so nicht kommen sollte. Wobei meine eigene Strategie ja sowieso darauf beruht, durch alle Höhen und Tiefen voll investiert zu gehn. Da sehnt man sich solche Prüfungen (sprich: Korrekturen) ja förmlich herbei um sich selber zu testen. Wie standhaft man mit seiner Strategie bzw. seinen Zielen ist.Wie auch immer - wenn man wie ich auf Dividenden fixiert ist, kommt man locker auch über Baissephasen weg, da man täglich Gund zur Freude hat. Und da schau ich jetzt schon Richtung Frühjahr und auch ohne Divvidiary ist mir klar: wird ein goldener Mai, da ziemlich alle meine DAX-Werte im Mai zahlen:Noch zum Depot(ausbau). Da ich die letzten Wochen paar Sachen dazugekauft hab, heute mal wieder große Flaggenparade. Damit es hier bei WO nicht zu langweilig und monoton wird.Bin jetzt - genau wie das NBIM-Vorbild - bei 70 Ländern. Und wie geschrieben sind alle anderen Ziele erreicht, bleibt nur noch die Challange, hier die nächsten Jahre Richtung 100 Flaggen zu kommen. Ideen dazu hab ich genügend, sei es Einzelaktien, Anleihen, ETFs usw. Ist und bleibt mein Spleen den ich die nächsten Jahre noch voll ausleben will.Schönes Wochenende &allTimburg